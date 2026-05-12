Diputación de Córdoba saca a licitación la obra para renovar la red de abastecimiento de agua de Peñarroya-Pueblonuevo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (cuarto por la dcha.), en su visita a Peñarroya-Pueblonuevo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este martes a Peñarroya-Pueblonuevo para mantener una reunión con su alcaldesa, María Victoria Paterna, en la que se han tratado temas como la renovación de la red de abastecimiento de la localidad mediante la sustitución de las conducciones por tuberías de polietileno de alta densidad en diversas calles de la localidad, cuyo plazo de licitación estará abierto hasta el próximo 1 de junio, al igual que se han analizado los datos resultantes de la inspección de los colectores, llevada a cabo a través de drones autónomos.

Así lo ha explicado el máximo representante provincial, quien ha destacado que "el tema del agua es vital y tiene que ser una prioridad para todos los ayuntamientos y para todas las administraciones, incluida la Unión Europea". Así, ha añadido que se trata de "una actuación que cuenta con un presupuesto de 418.415 euros, para renovar 2.600 metros de tuberías, 2,6 kilómetros, y que afecta a 251 acometidas, entre las que se encuentran 16 negocios y residencias de mayores es decir, son puntos neurálgicos para la población".

Fuentes ha resaltado las nueve vías en las que se llevarán a cabo las actuaciones entre las que se encuentran la calle Hidalgo, Laderas, Huertas, Antolín, Garibaldi, Travesía San Rafael y Jesús Obrero, descastando la importancia de Travesía España y Peñas Rojas.

En este sentido, el presidente ha resaltado la importancia de estas obras y ha destacado que "que se está haciendo una remodelación de forma muy inteligente, para que en el caso de que haya de nuevo incidencias se puedan sectorizar los cortes de agua y que no afecten a 3.000 personas, es decir, sólo la acera afectada y no las dos aceras".

Por lo tanto, según ha agregado, se están "aplicando tecnologías de última generación" y se están "cambiando tuberías de fibrocemento, por polietileno, un material altamente resistente diseñado para soportar altas presiones".

"Con esta obra, Peñarroya-Pueblonuevo contará con una infraestructura moderna que pondrá fin a las pérdidas de agua y a las interrupciones del servicio", ha afirmado el presidente, quien, además, ha explicado que con esta medida "se continúa avanzando con el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de la Diputación de Córdoba 2023-2027, ya que el agua es nuestra prioridad y se enmarca en la estrategia provincial para modernizar el ciclo integral del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración)".

Por su parte, la alcaldesa, María Victoria Paterna, ha agradecido la actuación de la Diputación de Córdoba y ha explicado que "este proyecto tan importante para el municipio y va a suponer una inversión muy significativa, ya que va a mejorar de la red de abastecimiento en nueve calles".

Además, ha agregado que "incluso se está estudiando el tema no sólo de abastecimiento, sino también de saneamiento, lo que supone el compromiso de la administración por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, por la mejora de la calidad de vida de los peñarriblenses"

INSPECCIÓN DE COLECTORES CON DRON

Otro de los temas que han centrado el encuentro entre ambos dirigentes ha sido la inversión realizada, en la primera fase, para la inspección de los colectores mediante dron autónomo centrándose en la modernización del diagnóstico de las redes visibles de saneamiento y pluviales, con el objetivo de priorizar las reparaciones necesarias en infraestructuras de más de 100 años de antigüedad.

Fuentes ha apostillado que "el modelo de inspección que se ha utilizado corresponde a un sistema único basado en robots aéreos autónomos que vuelan por el interior de los colectores. Esta tecnología permite acceder a zonas donde la inspección humana es difícil o imposible, especialmente cuando los colectores discurren bajo edificaciones".