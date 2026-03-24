La Diputación de Córdoba somete este miércoles a la aprobación del Pleno el presupuesto para 2026

Archivo - El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba someterá este miércoles a la aprobación del Pleno, en sesión extraordinaria, el presupuesto de la institución provincial para el ejercicio 2026, unas cuentas que aumentan 50 millones de euros (un 14,92%) con respecto al año pasado, alcanzando los 385,4 millones. Además, al incluir a las empresas y organismos provinciales, se sitúa en 522,9 millones, un 21,31% más que en 2025.

La sesión plenaria, prevista para las 11,00 horas, servirá para aprobar las cuentas del presente ejercicio 2026, dado que IU ya anunció la semana pasada su abstención en la votación tras mantener negociaciones con el Gobierno provincial del PP, mientras que PSOE y Vox han mostrado su rechazo a las cuentas en diversas ocasiones. En este contexto cabe recordar que el PP necesita solo una abstención para sacar adelante las cuentas, e IU cuenta con dos diputados.

Según explicó el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, durante la presentación del proyecto de Presupuestos el pasado diciembre, se trata de unas cuentas "con sentido común", basadas "en la prestación de servicios públicos de calidad y que tienen la voluntad de transformar la provincia de Córdoba con grandes niveles de inversión que permiten dar un salto cualitativo notorio".

Tal y como destacó en su momento, se trata del "presupuesto más alto de la historia", además de ser "agresivo e inversor" para "transformar la provincia", recalcando que "las inversiones reales pasan a casi 60 millones de euros --de 42 a 59,8 millones de euros--, siendo el grueso para fomento".

Con respecto a las principales líneas o ejes del presupuesto, Fuentes remarcó la "vocación social" de las cuentas, que suben en esta materia un 28,43% y ascienden a 26,6 millones de euros. Se encuadran en materia social todas las políticas del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y los programas para mayores, dependencia y ayudas familiares, entre otras. En lo referido a Infraestructuras, se "pasa de 35 a más de 45 millones de euros, un 28,45% más que en 2025 para líneas como los Planes Provinciales de Obras y Servicios, el de Aldeas y el de Humanización de Entornos Rurales", aseguró.

En concreto, al Plan Provincial de Obras y Servicios la Diputación aporta en el bienio 2026-2027 la cantidad de 20,5 millones euros, mientras que la aportación de los ayuntamientos será de 1,8 millones de euros. Al Plan de Aldeas destinará en ese bienio la cifra de 3,7 millones y al de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 8,6 millones de euros.

La tercera línea es la apuesta por la vivienda en la provincia, área en la que se pasa de "un presupuesto de 1,6 millones de euros a tres millones de euros para afrontar la construcción de 46 viviendas protegidas en once municipios" con un enfoque que "será distinto porque vamos a buscar la utilidad consiguiendo precios asequibles por la gratuidad de los terrenos", explicó el presidente.

En materia de medio ambiente, el presidente remarcó que "sube el presupuesto un 62,40%, alcanzado los 8.469.079 euros, lo que refleja la apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad", mientras que Deportes alcanza un presupuesto de casi 4,5 millones y Juventud 1,6 millones de euros.

El quinto eje del presupuesto tiene que ver con la prestación de servicios públicos. Así, Fuentes destacó que "el Consorcio de Bomberos incrementa su presupuesto hasta casi 20 millones de euros --19,8 millones-- lo que supone una subida del 26,4% respecto al año pasado". Respecto a la situación de Epremasa y Emproacsa, señaló que "son dos empresas que no tendrían por qué ser deficitarias pero están "abocadas a pérdidas en 2026", por lo que habrá que realizar "aportaciones compensatorias" por valor de 2,7 millones a ambas empresas.

Por último, el presidente provincial insistió en que éstas son las líneas básicas de un proyecto de Presupuestos que "persigue construir los pilares de la industrialización, transformar la provincia y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad".

ABSTENCIÓN DE IU

Por otro lado, cabe recordar que la portavoz de IU en la Diputación, Irene Ruiz, anunció el pasado viernes que su grupo se abstendrá en la votación del presupuesto, lo que permitirá la aprobación de las cuentas del Gobierno provincial del PP, tras lograr "incorporar un total de 25 millones de euros, entre presupuesto y remanentes, destinados a los municipios de la provincia", lo que supone "un incremento de ocho millones de euros respecto al ejercicio anterior".

Según explicó Ruiz, que señaló que esta decisión es fruto de "un intenso trabajo siempre pensando y poniendo en primer lugar las necesidades del territorio y de los municipios", IU logró "incorporar medidas para fortalecer las empresas públicas que prestan servicios esenciales como el agua y la recogida de residuos, Emproacsa y Epremasa", así como "reforzar el Consorcio Provincial de Bomberos, dotándolo de más recursos".

Además, en materia de Memoria Democrática, "el acuerdo incluye partidas destinadas a continuar con las exhumaciones, apoyar el trabajo de la Cátedra de la Universidad de Córdoba y respaldar a los colectivos memorialistas de la provincia", aseguró la portavoz de IU.