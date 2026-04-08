La Diputación de Córdoba se suma al 60º aniversario de la Asociación Deportiva del Colegio Virgen del Carmen

Presentación de los actos por el 60º aniversario de la Asociación Deportiva del Colegio Virgen del Carmen. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba participa en el 60º aniversario de la Asociación Deportiva del Colegio Virgen del Carmen de Córdoba, celebración que tendrá como una de sus actividades centrales un partido de baloncesto que enfrentará a este centro con el Unicaja de Málaga, el próximo 11 de abril.

En rueda de prensa, el delegado de Deportes y Protección Civil de la institución provincial, Antonio Martín, ha mostrado su satisfacción "por poder formar parte de esta efeméride y de este evento en el que se va a homenajear a las primeras generaciones de jugadores de baloncesto y voleibol de este colegio que es todo un referente a nivel deportivo y educativo".

Martín ha incidido también en "la importancia de establecer sinergias entre las distintas administraciones públicas, como es el caso de la Diputación y el Ayuntamiento, para seguir impulsando el deporte en la provincia".

En este sentido, la presidenta del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), Isabel Albás, ha reiterado que "el trabajo conjunto entre las distintas instituciones públicas redunda en nuestra provincia, convirtiéndola en un referente en el ámbito deportivo". Del mismo modo, Albás ha alabado "la gran labor que viene desarrollando desde hace muchos años el Colegio Virgen del Carmen, fomentando valores muy importantes entre los jóvenes".

En la rueda de prensa han estado también el director del Colegio, José Molina; y el presidente de la Asociación Deportiva Virgen del Carmen, Juan Rubio, quienes han subrayado "la dilatada trayectoria y vinculación del centro al deporte, lo que queremos poner de manifiesto en esta gran fiesta organizada para congregar también a algunos de los jugadores más destacados en la modalidad de baloncesto y voleibol".

La cita tendrá lugar el sábado 11 de abril, a las 12,30 horas, en el Polideportivo José Manosalva.