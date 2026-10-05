La Diputación llevará el flamenco a los institutos de la provincia gracias a la colaboración con la Unión Flamenca

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles. - Diputación de Córdoba

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y la Unión Flamenca Cordobesa vuelven a colaborar para poner en marcha el proyecto 'El flamenco, del colegio a la peña', una iniciativa que en su segunda edición acercará este arte a alumnado de institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de Córdoba capital y de los municipios de la provincia, según ha explicado la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación de la institución provincial, Auxiliadora Moreno.

La diputada provincial ha detallado que, "si bien en 2025 se puso el foco en los escolares de Primaria, este año ampliamos el alcance sumando a institutos de Secundaria, como el IES Santa Rosa de Lima, el IES Marqués de Comares de Lucena, el IES Maestro Eloy Vaquero de Montalbán, el IES de Villarrubia, el IES Don Diego de Bernuy de Benamejí y el IES Ategua de Castro".

Del mismo modo, según ha añadido la responsable de Participación, "el proyecto también contempla una exposición itinerante titulada 'El flamenco contado a los niños 2ª parte', que da continuidad a la muestra que visitó los centros educativos en 2025". Además, se distribuirá entre los alumnos y alumnas material didáctico y libros de 'El duende y el reloj', de Philippe Donnier, un cuento diseñado para aprender jugando acerca del funcionamiento del compás, el cante, la guitarra y el baile flamenco.

Por último, el proyecto se complementa con recitales de acceso gratuito por las peñas flamencas durante los meses de octubre y noviembre. Estos conciertos tendrán lugar en peñas de Córdoba capital, Lucena, Puente Genil, Rute, Ochavillo del Río, Sotogordo, Guadalcázar, Cañada del Rabadán, Montalbán, Zambra, Nueva Carteya, Villarrubia, Benamejí, Castro del Río y Encinas Reales.