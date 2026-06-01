Fuente Palmera (Córdoba) se prepara para acoger la V edición de su Festival Flamenco

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque (izda.), y el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Fuente Palmera, Quique González, presentan el cartel la V edición del Festival Flamenco de la localidad. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha presentado este lunes, acompañado por el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Fuente Palmera, Quique González, la V edición del Festival Flamenco de la localidad, "iniciativa que tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio, abriendo así el calendario de propuestas culturales vinculadas a este arte de la provincia".

Así lo ha explicado en rueda de prensa Gabriel Duque, quien ha añadido que "el Parque del Flamenco de este municipio albergará, una vez más, este evento cultural y lo hará con un cartel con figuras de primer nivel del panorama andaluz".

"Fuente Palmera se convertirá así en epicentro del cante hondo con un elenco que volverá a hacer las delicias de los amantes del arte flamenco. Una propuesta con entrada libre que tendrá como escenario un entorno único", ha concluido Duque,

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo de Fuente Palmera, Quique González, ha sido el encargado de desgranar el cartel de esta V edición del Festival Flamenco, "que estará encabezado por Rubito Hijo, Jesús Méndez y Manuela Cordero, al cante".

Al baile, ha continuado, el evento contará "con la cordobesa Lola Pérez y su grupo, y a la guitarra con Antonio García, Pepe del Morao y Antonio Carrión. Todo ello acompasado bajo la batuta de Laura Caballero".

"Este año se celebra, además, el IV aniversario del parque del Flamenco, un espacio único que se inauguró en 2022 y que cuenta con más de 100 placas QR con datos biográficos de artistas flamencos del país", ha remarcado González.

Según el responsable de Cultura de la Colonia, "esta infraestructura se ha convertido en un escenario didáctico para los más pequeños. Así, dividida en tres bloques dedicados al baile, al cante y al toque. A todo esto se suman ocho paneles informativos y siete calles dedicadas a ilustres del arte flamenco".

En definitiva, ha señalado, "un escenario que en sí mismo es una declaración de intenciones del municipio con el flamenco y con todos aquellos artistas que lo han convertido en referente".