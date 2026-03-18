Fuentes y Bellido lamentan el "aislamiento" de Córdoba con el aeropuerto de Málaga en Semana Santa por falta de AVE

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el alcalde de la capital, José María Bellido, - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el alcalde de la capital, José María Bellido, han mostrado su preocupación por "la situación de aislamiento" de la provincia con el aeropuerto de Málaga a través de la conexión por AVE, cuya línea, cortada por los daños provocados por las borrascas del pasado invierno, no estará disponible durante la Semana Santa, "lo que va a suponer unos daños muy importantes".

Así lo ha expresado el presidente de la institución provincial, quien ha hecho hincapié en que "el daño es incalculable por lo que esta línea de AVE supone de cercanía al aeropuerto de la Costa del Sol para millones de viajeros que, a través de Málaga, están a 40 minutos en lanzadera con Córdoba y pueden perfectamente hacer compatible la Semana Santa malagueña con la Semana Santa de Córdoba".

"Eso es una realidad que va a impactar económicamente en Córdoba y en su provincia", ha afirmado Fuentes, que ha añadido que ya se ha podido "detectar en las ferias de turismo de Berlín y de Londres que hay una motivación bastante importante por parte del turismo, especialmente del alemán y también el americano, para trasladarse a Córdoba y vivir experiencias completamente distintas y compatibles con la de sol y la playa".

El máximo responsable de la institución provincial ha evidenciado que Córdoba tiene "unas tradiciones, una cultura, una Semana Santa completamente distinta a la de Málaga y eso le confiere a la provincia de Córdoba un gran valor por la peculiaridad y la diversidad de estas celebraciones".

Por ello, Fuentes ha mostrado su contundencia para "insistir al Ministerio de Transporte que se ponga a trabajar y resuelva el problema. El turismo es uno de los principales motores económicos que tiene Andalucía, por lo que el corte de esta conexión va a hacerle un daño incalculable no solo a Málaga, sino también a Córdoba", ha remarcado.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado su "sorpresa" por "este varapalo" que supone que no tener conexión directa por alta velocidad con Málaga durante esta Semana Santa, pues el "gran 'hub' de entrada de turistas en Andalucía es el Aeropuerto Internacional de Málaga, desde el cuál muchos de ellos vienen también a Córdoba".

"La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes" en Córdoba, por lo que se trata de "una noticia muy negativa que evidencia", como se planteó en el último pleno del Ayuntamiento, que "la situación de la infraestructura ferroviaria es pésima". Según ha expresado Bellido, ya se venía "acumulando retrasos y problemas y ahora se suma que la conexión del AVE con Málaga permanecerá cortada como mínimo hasta fines de abril".

El regidor cordobés ha concluido agradeciendo a la Diputación su preocupación por este asunto y ha insistido en "las consecuencias negativas de este corte de la línea ferroviaria para un sector como el turismo" en el que "hay muchas familias de hoteles, de restaurantes, del sector del taxi, del sector comercial y no solo en Córdoba, sino en toda la provincia".