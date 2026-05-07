Fernández defiende en Moreras (Córdoba) las políticas laborales del PSOE "reales y conectadas con el barrio"

Victoria Fernández (centro), durante su visita al barrio de Moreras. - PSOE

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número tres del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz, Victoria Fernández, ha visitado este jueves el barrio de Moreras, en la capital cordobesa, para acompañar a las entidades sociales y empresas participantes en la iniciativa 'Pasarela para el Empleo', un proyecto financiado con fondos europeos orientado a mejorar la empleabilidad en zonas vulnerables, que el PSOE respalda, si bien Fernández ha defendido las políticas de inserción laboral que promueven los socialistas, "reales y conectadas con el barrio".

Así, según ha informado el PSOE en una nota, durante su visita, Fernández ha valorado positivamente el desarrollo de este tipo de iniciativas, destacando que "son propuestas interesantes porque intentan conectar a las personas de estos barrios con el tejido empresarial y generar oportunidades laborales reales". No obstante, ha advertido de la necesidad de "dar un paso más, para que estos programas sean verdaderamente eficaces".

La candidata ha señalado que "es una iniciativa interesante, pero se está construyendo de espaldas al barrio", insistiendo Fernández en que "cualquier proyecto destinado a mejorar la empleabilidad debe estar plenamente vinculado a la realidad social y económica del territorio", pues, "si no se conecta la formación de los jóvenes de este barrio con las necesidades reales de las empresas y con la participación activa del propio vecindario, estas actuaciones corren el riesgo de quedarse en un simple trampantojo".

Victoria Fernández ha subrayado que el modelo que defiende el PSOE apuesta por "itinerarios de inserción reales, alejados de políticas de fuegos artificiales, que tanto le gustan al PP". En este sentido, ha explicado que las políticas sociales del PSOE "buscan unir la realidad de los barrios vulnerables con las oportunidades económicas y empresariales para generar empleo digno y estable".

"El proyecto socialista de María Jesús Montero hace posible que estos itinerarios sean verdaderamente eficaces y generadores de economía en barrios como Moreras, donde tanta falta hace", ha asegurado.

Finalmente, la candidata del PSOE ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, para que respalde con su voto "las herramientas necesarias para transformar estos proyectos en soluciones reales y eficaces, como puede hacerlo el PSOE", ya que "la vulnerabilidad sólo se combate desde políticas serias de inserción económica y social, y eso es precisamente lo que creemos y defendemos desde el PSOE".