Fuentes visita en Rute (Córdoba) el muro afectado por las borrascas e informa sobre el proyecto de recuperación

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (dcha.), en su visita Rute. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

RUTE (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este viernes hasta el municipio de Rute, donde, acompañado por su alcalde, David Ruiz, ha dado a conocer el proyecto que permitirá la recuperación del muro de contención del polideportivo de la localidad afectado por el tren de borrascas.

En relación con esta actuación, Fuentes ha recordado que "se enmarca dentro de las actuaciones de asistencia técnica que la institución provincial está prestando a los pueblos afectados por el paso de tren de borrascas acaceido durante los meses de invierno".

Según ha explicado, "ya con el informe pertinenente" se puede "avanzar en la redacción del proyecto que permita dar una respuesta eficaz y eficiente al problema que se presentaba en estas instalaciones de Rute", ha matizado Fuentes.

En relación con los plazos, ha añadido, "la idea es concluir el proyecto en junio". La obra va por urgencia por lo que espera que se realice "lo más rápido posible y que sea una realidad para el mes de septiembre, volviendo a poner en servicio las pistas de atletismo y calistenia del polideportivo ruteño".

El presidente de la institución provincial ha detallado que "el citado informe geotécnico concluye que las causas de la patología han sido el colapso del muro por la presión de agua acumulada por ausencia de drenaje y pérdida de capacidad portante del terreno sobre el que se asentaba esta infraestructura".

Tal y como ha manifestado Fuentes, "contar con los parámetros geotécnicos del terreno va a permitir diseñar y dimensionar la solución estructural para la contención del talud, previéndose la ejecución de un muro de hormigón armado con ménsula".

De igual modo, ha continuado, "se diseñará un nuevo muro de escollera en el límite occidental de la plataforma sobre la que se asienta el rocódromo con el objetivo de detener los movimientos que se vienen produciendo".

En definitiva, ha señalado, se evidencia, "una vez más, la importancia de la colaboración institucional para ofrecer soluciones rápidas y eficaces a los problemas reales de los pueblos. Esta actuación reafirma, además, el trabajo de la Diputación, un trabajo comprometido con la seguridad y la protección de las personas", ha concluido Fuentes.

Por su parte, el alcalde de Rute, David Ruiz, ha agradecido a la institución provincial "la diligencia" con la que se atendió su llamada "desde el primer momento, ofreciendo la tranquilidad de que, de manera rápida, se iba a dar solución a esta situación sobrevenida por las fuertes lluvias del invierno".