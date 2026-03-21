La Iglesia de San Agustín de Montilla de Córdoba abre sus puertas tras colaboración de Diputación en rehabilitación

Visita a la rehabilitación de la parroquia San Agustín de Montilla en Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por la delegada provincial, Auxiliadora Moreno, ha participado en la reapertura de la Iglesia de San Agustín de Montilla, "un acto que celebramos nueve meses después de iniciar las actuaciones en esta infraestructura y que han supuesto la intervención en la cubierta de la nave central y en la consolidación de sus muros".

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, Fuentes ha añadido que "la institución provincial daba un paso al frente y tomaba parte de este proceso de rehabilitación tras el encuentro mantenido con la Plataforma Pro-Restauración y con el párroco, Antonio Ramírez Climent".

"La Diputación de Córdoba asumía así la responsabilidad de recuperar y poner en valor este edificio cuyos orígenes se remontan al siglo XV y que acoge las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen de los Dolores o el Cristo de la Yedra, piezas de incalculable valor artístico y emocional", ha remarcado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en "su compromiso de atender las necesidades que se plantean desde los municipios, así como de equilibrar el desarrollo de la provincia, prestando especial atención a nuestro mundo rural".

En relación con la recuperación patrimonial, Fuentes ha señalado que "la Diputación ha intervenido, también en Montilla, en la portada gótico-mudéjar de Santa Clara y el Iglesia de Santa Ana. Del mismo modo, se ha colaborado con las cofradías de Jesús Nazareno, el Santo Entierro, la Santa Cena y la Borriquita".

Según Fuentes, "son acciones que contribuyen a la conservación de la riqueza patrimonial de este municipio de la campiña, pero que también protegen una forma de entender la historia y la cultura del legado conventual montillano".

En suma, el presidente de la Diputación ha concluido su intervención agradeciendo al Obispado de Córdoba y a su titular, Jesús Fernández, "el compromiso con la Iglesia de San Agustín de Montilla, habiendo dedicado más de 273.000 euros a su recuperación, cantidad a la que se suma la aportación de 60.000 euros de la institución provincial".