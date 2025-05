El presidente de la Diputación de Córdoba avisa: "Iremos a la calle" si Aagesen "no atiende a razones" con La Colada

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha anunciado este miércoles que pedirá mantener una reunión, de forma urgente, con la ministra Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que dé luz verde al proyecto de conexión definitiva en el Norte de Córdoba de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, cuya ejecución ya adjudicó la Junta de Andalucía por 9,3 millones de euros, pero que tiene un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

A este respecto y en rueda de prensa, Fuentes, después de que la CHG haya rechazado las alegaciones a dicho informe presentadas por la Junta y la Diputación, y después de que, además, haya acudido a la Abogacía del Estado para que determine si se ha extralimitado o no en sus competencias, como afirman Junta y Diputación, ha avisado que no hablará más de este asunto con la CHG, dada su posición inmovilista, de modo que espera que la ministra le reciba, pero, si no fuera así, o bien "no atiende a razones", en ese caso "iremos a la calle".

Fuentes ha asegurado que no quedará otra opción porque se está ante "una situación absolutamente bloqueada", que es fruto de "una intencionalidad bastante cuestionable", por parte de la CHG, y hablar con Aagesen "es lo que vamos a intentar", pero, "si vemos que la ministra no atiende a razones, pues nos iríamos a la calle, y lo digo así, porque así lo siento. Yo no puedo estar todos los días rogando, instando y pidiendo".

"Estamos hablando --ha proseguido-- de que en 100 kilómetros cuadrados tenemos tres pantanos, Sierra Boyera, La Colada y Puente Nuevo, y no se puede dar lo que pasó hace dos años", cuando 80.000 vecinos del Norte de Córdoba no tenían agua potable en sus grifos y la recibieron durante un año a través de camiones cisterna, y "eso no lo podemos consentir Córdoba, con tres pantanos. Es que eso es absolutamente injusto".

Por ello, "vamos a elevar una carta a la ministra, vamos a intentar que la ministra nos reciba, a mí como presidente de la Diputación, porque con la otra no pude hablar, porque pasó por delante de la puerta de la Diputación y no fue ni para preguntarnos" y, aún así, para que nadie le diga que no ha hecho "todo lo posible para dialogar, para consensuar", Fuentes pedirá reunirse con Aagesen, y "si la ministra me da con la puerta a las narices, pues nos iremos a la calle, y lo explicaré en todos los pueblos de la zona Norte".

Allí acudirá entonces, según ha anunciado, con su "dossier" sobre este asunto, "para que vea todo el mundo, independientemente del color político", qué es lo que está pasando, "porque el presidente del Gobierno es mi presidente, y yo lo que pediré es que eso se haga ya, cuanto antes, porque llegará la próxima sequía, será más intensa, con más frecuencia, y yo no voy a cometer el error que cometieron otros".

A este respecto, el presidente de la Diputación de Córdoba ha dicho que está "hablando de prevención", pues "tenemos agua para dos años y tenemos que poner en carga La Colada, y vamos a pedir Puente Nuevo, con todas las consecuencias", en cuanto a su conexión también con Sierra Boyera, y se lo demandará "a este Gobierno y al que venga".

Ello es preciso, según ha argumentado Fuentes, dado el hecho acontecido ya de que, en "100 kilómetros cuadrados, 80.000 personas no tenían agua, ni para consumir. No digo ya para la industria y para la energía, ni para consumir. Eso no se puede consentir, y no lo voy a consentir, porque yo creo que estoy para algo, ¿no?".

En consecuencia, según ha insistido "voy a hablar con la ministra" y, "si me da un carpetazo, pues nos iremos a la calle. A reivindicar lo que en justicia vamos a reivindicar, como cordobeses y cordobesas. Porque ya llevamos un año bregando con esto, y ya estoy harto de rogar".

El problema, según ha lamentado, es que la CHG "no se mueve ni un milímetro de su posicionamiento. Cuando en 2022 se podía mover, pues lo que hubiese sido necesario, hablando y pactando", pero "no se hizo nada" y "hemos perdido tres años", cuando "en el 27, 28 vamos a tener una sequía, y cuando llegue la sequía, el que esté aquí, ¿qué le va a decir a la sociedad?", porque los vecinos del Norte "no saben de competencias", pero sí que "saben que han pasado lo más grande", sin agua en los grifos, "y no tienen por qué pasar lo más grande" de nuevo.