'Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba' anuncia los artistas que superan la primera fase del concurso

Cartel del concurso 'Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de 'Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba' ha dado a conocer el nombre de los 20 artistas que han sido seleccionados para pasar a la siguiente fase del concurso. Ahora será el público quien, a través de sus votaciones, escoja a sus artistas favoritos. De los diez más votados, el jurado profesional escogerá a seis para que pasen por el escenario de 'Córdoba Live' el próximo día 27 de junio y actúen en directo en la Gran Final.

Así lo ha indicado la Diputación de Córdoba, que ha detallado que Alexxyo, Arturo Rando, Bonier, Carril Bici, Chaiko RF, Childish, Doni, Dreadsistance, Elyzeus, Aydrt, Izan Damero, José Jurado, Laura Edhel, Los primos chicos, Luisa Arenas, Mike Sun, Mirror, Peithon, Sol y Luna y Sylvia son los nombres de los 20 preseleccionados.

El público podrá votar su canción favorita hasta el próximo 31 de mayo y el 5 de junio se dará a conocer la lista de finalistas que actuarán en el escenario de 'Córdoba Live'.

'Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba' es una plataforma pionera que ofrece visibilidad y proyección a artistas emergentes, otorgando una oportunidad única a estos artistas para darse a conocer y actuar en directo en un escenario de primer nivel como es Córdoba, los finalistas contarán con un premio que quedará distribuido de la siguiente manera: un cuarto, quinto y sexto premio de 500 euros; un tercer premio de 1.000 euros, un segundo premio de 2.000 euros y un primer premio de 3.000 euros además de la grabación del single y del videoclip interpretado en el certamen.