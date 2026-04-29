Un total de 65 espacios de 25 municipios se unen al Concurso de Patios, Rincones y Rejas de Diputación de Córdoba

Archivo - La delegada de Turismo en la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 espacios de 25 municipios de la provincia participarán en el XI Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación de Córdoba, "una edición a la que se incorporan espacios de cinco nuevas localidades como son Guadalcázar, Montilla, Santaella, Valsequillo y Zuheros".

De este modo lo ha detallado la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, quien ha evidenciado el éxito de esta convocatoria "a la que se han inscrito 26 patios, 18 rincones y 21 rejas, espacios únicos y singulares que cobran protagonismo con la llegada del mes de mayo".

Ruiz ha remarcado que "a las localidades ya mencionadas se suman otras ya presentes en anteriores concursos", como son "Belmez, Cabra, Cañete de las Torres, Doña Mencía, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Palmera, Hornachuelos, Céspedes (Hornachuelos), Iznájar, La Rambla, Luque, Monturque, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Rute, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Rey".

"El Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación busca contribuir a la dinamización del flujo de visitantes en los pueblos, ya que durante la celebración de esta fiesta se podrá disfrutar de estos recursos turísticos al mismo tiempo que se ofrece la oportunidad de conocer nuevos enclaves y patios desconocidos hasta el momento", ha apostillado Ruiz.

La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha hecho referencia a los criterios de valoración que serán tenidos en cuenta por el jurado y que "se centran en el estado de conservación y mantenimiento del espacio, reja o balcón, las condiciones de las plantas y macetas, el número de estas en relación con la estructura del lugar y la adecuación y decoración con elementos del patio típico cordobés".

Con respecto a los premios, en la categoría de Patio se entregarán premios de 1.500, 1.000, 500, 350, 300 y 250 euros (del primer al sexto clasificado), para la categoría de Rincón Típico los premios serán de 1.000, 500, 300, 250, 200 y 150 euros, y en la de Rejas y Balcones los premios son de 500, 350, 300, 250, 200 y 150 euros. Además, a los ganadores se les otorgará una distinción conmemorativa.

Finalmente, Ruiz ha recordado que "como novedad, este año el jurado podrá conceder un Premio Mención Especial, dotado con 1.000 euros, al Patio Cordobés que destaque por la consecución de los dos criterios siguientes; que haya obtenido 3 primeros premios o más en diferentes ediciones del Concurso y haber demostrado capacidad de adaptación, mantenimiento y mejoras en la infraestructura".

El jurado elegirá a los ganadores después de visitar los espacios preseleccionados (hasta el próximo 9 de mayo). Una vez visitados, y habiendo efectuado la correspondiente valoración en función de los criterios publicados, se reunirá para emitir el fallo en cada una de las categorías. Para la realización de la preselección todos los espacios participantes han aportado junto con la solicitud una fotografía panorámica reciente del espacio participante.