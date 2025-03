Los 200 años del método Braille protagonizan la Semana del Grupo Social ONCE en Almería

Presentación de la Semana del Grupo Social ONCE en Almería

Presentación de la Semana del Grupo Social ONCE en Almería

La Plaza de la Catedral de Almería ha acogido este lunes el inicio de la Semana del Grupo Social ONCE, que se celebra del 31 de marzo al 4 de abril, y que este año reconoce el método Braille al coincidir con el 200 aniversario de la creación del sistema de lectoescritura para las personas ciegas bajo el lema 'Abriendo puertas'.

El vicepresidente de Diputación de Almería, Ángel Escobar, y la concejala de Familias, Igualdad e Inclusión del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez; la delegada de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, y la técnica de la Subdelegación del Gobierno, María Luisa Maroto, han presidido la inauguración de esta semana junto a María Jesús Segovia, directora de ONCE en Almería y Luis Muñiz, consejero territorial.

Según ha indicado la Diputación en una nota, durante el acto los asistentes han presenciado la interpretación de 'Color esperanza' de manera simultánea por un músico y una mediadora comunicativa de sordoceguera. Además, se han dado a conocer los nuevos vídeos de sensibilización de la campaña 'Mucho que ver'.

Escobar ha felicitado al Grupo Social ONCE por la celebración de una Semana en la que se acercan a todos los sectores de la población. "Es un placer compartir con el Grupo Social ONCE esta semana, en la que no sólo hablamos de los retos que hay que asumir, sino que también se visibilizan las banderas y mástiles que enarboló para dar voz a esa lucha contra la discapacidad", ha explicado.

Del mismo modo, ha valorado la labor que realiza en materia de integración el Grupo Social ONCE, ya que "es un trabajo serio para generar autonomía personal desde la inclusión, una inclusión total y sin distinciones, y para ello siempre vamos a estar a su lado. Esta actividad es fundamental porque permite empatizar y conocer de cerca las necesidades que tienen estas personas que son ejemplo de lucha".

Laynez ha indicado que "un año más, el Ayuntamiento de Almería se suma a las actividades que desde la ONCE se van a organizar esta semana para seguir visibilizando y concienciando a la sociedad sobre las necesidades y las distintas discapacidades que tienen sus usuarios".

"Son ya 86 años desde que esta gran organización a nivel nacional comenzó a trabajar en beneficio de las personas que tienen discapacidad visual y en Almería son una de las asociaciones más intensas y activas, por lo que siempre van a encontrar las puertas del Ayuntamiento abiertas para seguir colaborando y trabajando juntos para hacer una ciudad más inclusiva cada día", ha dicho la edil.

La delegada de la Junta ha dado la "enhorabuena" la ONCE por la puesta en marcha de esta semana cargada de actividades en toda la provincia, para concienciar de la importancia de la integración de las personas con discapacidad visual. Martín ha explicado "que desde el Gobierno andaluz se trabaja de forma transversal para que todas las personas tengan las mismas oportunidades, al margen de sus capacidades".

La delegada también ha reconocido "la importante labor de la ONCE, que en este 2025 cumplirá 87 años acompañando, asesorando y ayudando a las personas sordas y sordociegas". Además, este año llevan por lema 'Abriendo puertas' y tienen como protagonista principal al Braille al coincidir con el 200 aniversario de la creación de este sistema de lectoescritura.

Segovia ha destacado que "esta semana tiene un lema que a mí me parece muy bonito, Braille, 200 años abriendo puertas. Y para nosotros es un homenaje, una conmemoración de estos dos siglos transformando vida y abriendo puertas a todas esas personas ciegas, permitiéndole el acceso a la cultura, a la historia, a la música, porque el Braille no es sólo un sistema de lectoescritura, no es sólo un medio de comunicación, es también una herramienta muy poderosa de inclusión en la sociedad".

Muñiz ha apuntado que coincidiendo con el Día del Libro aquí en Almería, se va a seguir hablando de Braille. "Ese Braille fundamental que cumple 200 años para seguir tomando conciencia de la importancia que tiene su inclusión en medicamentos, en alimentos, en todo tipo de soportes, porque las nuevas tecnologías son fundamentales, pero poder acceder a la cultura, a la formación, al entretenimiento también mediante el tacto, mediante esos puntos es esencial".