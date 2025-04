Hasta 4.270 corredores participan en el Medio Maratón de Almería, "un 17% más que en 2024"

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Medio Maratón de Almería ha reunido este domingo, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, a 4.270 personas, que han salido a correr por las calles de la ciudad.

En una soleada mañana, los participantes se han dividido en las dos salidas, frente al Palacio de los Juegos Mediterráneos, para recorrer los 21 kilómetros de la Media o los diez kilómetros de la Carrera Saludable.

La gran novedad ha sido el protagonismo del Paseo Marítimo, donde los corredores han sentido el calor y apoyo del público almeriense en este nuevo recorrido costero, ha destacado la Diputación en una nota.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado ambas salidas, acompañada por la delegada territorial de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; el vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación, José Antoni García, y el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro.

Los ganadores han sido Youness Belyamna y Nohualia El Gazouir. El ganador de la Media y primero en categoría masculina, Youness Belyamna, ha llegado a la meta con un tiempo de 01:06:29, con un ritmo de 03:09 el kilómetro. Segundo ha sido Jesús Ángel Rodríguez, con 01:06:42. Tercer lugar para Zouhir El Janati, 01:07:13.

En categoría femenina, la ganadora, Nohualia El Gazouir, ha logrado un tiempo de 01:17:28, con una media de 03:40 el kilómetro. Le ha seguido Neus Más, con 01:22:13, y tercera, Nuala Bose, con 01:22:15.

La primera edil ha afirmado que "el Ayuntamiento quiere convertir a Almería en la ciudad más saludable y activa de España, donde el deporte ocupe un papel protagonista. Por eso trabajamos tanto en el fomento de la práctica deportiva como en convertirnos en destino del turismo deportivo. El Medio Maratón ha logrado ambos objetivos, con la participación de 4.270 corredores de todas las edades, un 17% más que en 2024. De total de participantes, el 23% procede de otras provincias, lo que ha beneficiado a nuestros hoteles, comercios y hostelería, así como las empresas del sector del 'running'".

A su lado, la delegada de la Junta de Andalucía destaca que "el Medio Maratón se ha convertido en el gran referente del deporte en la provincia, con beneficios también para el turismo". Además, la delegada ha valorado el esfuerzo personal que realiza cada participante, que "sin ser profesionales, entrenan todo el año para superar los 21 kilómetros, convirtiéndose en un punto de inflexión para ellos. Es un reto personal que se transforma en un hábito saludable de vida, lo que cual es muy positivo".

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Deportes ha mostrado el apoyo de la Diputación a esta prueba que "es una fiesta del deporte y el año pasado fue una de las pruebas más rápidas a nivel nacional. Es una media maratón que crece exponencialmente cada año y desde la Diputación de Almería apostamos por pruebas de este tipo, que potencian el destino deportivo turístico de 'Costa de Almería'".

CARRERA SOLIDARIA

El Medio Maratón está organizado por Grupo Nexal, con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, y la colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial, la Brigada de la Legión, y diferentes empresas. La prueba es solidaria y este año se ha apoyado a la Asociación Brada, entidad de afectados por daño cerebral adquirido, a la que se destinará parte de la recaudación continuando así con el componente solidario del evento.

Desde primeras horas de la mañana el Palacio de los Juegos Mediterráneos se ha convertido en un hervidero de atletas recogiendo sus credenciales y realizando el pertinente calentamiento para la prueba, que luego se ha trasladado al Paseo Marítimo, la gran novedad, con nueve kilómetros en el frente marítimo, lo que permite situar a la carrera dentro de los eventos azules.

El circuito ha sido bastante plano, con un desnivel de sólo 42 metros, lo que ha permitido realizar marcas personales, aunque no se ha logrado el récord del Medio Maratón. El público ha llenado el recorrido, principalmente el Paseo Marítimo, para animar a los esforzados deportistas.

Tras la llegada a la meta, los corredores han continuado con el 'after-running' de Solazo Fest. Y es que se trata de un evento con múltiples experiencias a su alrededor, como las visitas guiadas al patrimonio almeriense a cargo de Congresur, una bolsa del corredor saludable gracias a CASI, una 'After Run by Estrella Levante y Coca Cola', una fiesta de entrega de premios by Solazo Fest, y todos los que han terminado la prueba han recibido su Medalla Finisher Hyundai Almerialva.