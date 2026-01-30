AJE Andalucía reúne en Almería a más de 50 empresarios para impulsar el emprendimiento y la colaboración público-privada

AJE celebr en el Murec su comité ejecutivo andaluz. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Andalucía ha celebrado este viernes su comité ejecutivo andaluz en la capilla del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) con más de 50 empresarios de la región para analizar la situación del emprendimiento en la comunidad y reforzar la colaboración público-privada.

El encuentro ha estado liderado por el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, y el presidente de AJE Almería, José Andrés Soriano, quienes han estado apoyados por el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina.

El presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, ha agradecido la acogida brindada por la ciudad de Almería, donde ha valorado "la disposición y el compromiso del tejido empresarial andaluz".

Almagro ha señalado que desde la asociación "vamos a seguir luchando por proteger a los empresarios y emprendedores, porque son una parte fundamental de la riqueza, el empleo y el progreso de Andalucía", apostando por el diálogo y la colaboración público-privada como ejes para fortalecer el ecosistema empresarial.

El presidente de AJE Almería, José Andrés Soriano, ha agradecido "el gran éxito de la convocatoria celebrada en Almería, con la participación de más de 50 empresarios de todas las provincias de Andalucía, lo que supone un importante sacrificio para muchos de ellos al tener que dejar durante un día la gestión de sus empresas para atender las necesidades de la asociación".

Soriano ha destacado además "la excelente acogida recibida por parte de la Diputación de Almería en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, así como la atención y el respaldo mostrados tanto por la alcaldesa de Almería como por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía". Con ello, ha felicitado a todos los asociados "por el gran éxito de este encuentro".

El representante de la institución provincial ha valorado en una nota el carácter "emprendedor" de la provincia y ha agradecido a AJE Andalucía la elección de Almería y del Murec como sede de este encuentro.

"Del mismo modo que el arte realista que nos rodea interpreta la realidad con honestidad, los jóvenes empresarios observáis las necesidades de la sociedad para transformarlas en proyectos tangibles, empleo y riqueza", ha señalado.

García Alcaina ha destacado además que Almería, con más de 60.000 autónomos, es "el hábitat natural para este encuentro por ser una tierra históricamente emprendedora, donde la cultura del esfuerzo y el talento la han convertido en motor socioeconómico de Andalucía".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con el tejido empresarial, subrayando que "desde la Diputación de Almería mantenemos la máxima de que las administraciones debemos ser facilitadoras y nunca obstáculos para quienes generáis la riqueza".

Por su parte, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha remarcado que el apoyo al emprendimiento es una "prioridad estratégica" para el Ejecutivo autonómico. Así, ha incidido en que, en 2026, el presupuesto destinado a los autónomos se ha incrementado en casi un 50 por ciento hasta alcanzar los 147 millones de euros.

En la provincia de Almería, ha destacado que existen más de 63.500 autónomos, un colectivo en crecimiento con más de 1.700 nuevas altas durante la legislatura y 560 solo en el último año.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido a AJE la elección de la ciudad para celebrar su comisión ejecutiva, asegurando que "no es casualidad, sino un reconocimiento al dinamismo, al talento y al futuro que estamos construyendo juntos administraciones y sociedad, el sector público y el sector privado".

La regidora ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con los emprendedores, destacando medidas como las ayudas directas para la implantación de negocios y la contratación, así como las bonificaciones del 50 por ciento en el IAE para nuevos emprendedores y para empresas que incrementen plantilla con contratos indefinidos.