La Alpujarra almeriense acoge desde este viernes el II Certamen Internacional de Tunas

La diputada provincial Matilde Díaz, junto a integrantes de la Tuna Femenina Universitaria de Almería, con motivo del II Certamen Internacional de Tunas de la Alpujarra Almeriense. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El II Certamen Internacional de Tunas de la Alpujarra Almeriense arranca este viernes en Rágol con diferentes actividades y se prolongará hasta este sábado en Laujar de Andarax, con la participación de tunas invitadas procedentes de distintos puntos del país y de Europa.

La cita está organizada por la Tuna Femenina Universitaria de Almería y cuenta con la colaboración institucional de la Diputación de Almería, la Universidad de Almería (UAL) y los ayuntamientos de Rágol y Laujar de Andarax, los dos municipios sedes, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La diputada provincial Matilde Díaz ha recibido a integrantes de la Tuna Femenina Universitaria de Almería con motivo de esta segunda edición, en un encuentro en el que ha conocido los detalles de un certamen que reúne a agrupaciones procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional.

La programación comienza este viernes en Rágol con actuaciones de pasacalles y ronda a partir de las 20,00 horas en la Plaza de la Constitución. La jornada incluirá también un concurso de actuaciones de ronda y una cena de convivencia con el vecindario. Todas las actividades serán de entrada gratuita.

El certamen continuará este sábado, 9 de mayo, en Laujar de Andarax, donde a partir de las 18,00 horas se celebrará la actuación de las tunas invitadas en el Salón Pedro Murillo Velarde. La jornada finalizará con la entrega de premios y una cena de convivencia entre las agrupaciones asistentes.

En esta edición participan como tunas invitadas la Tuna de Lopera, de Jaén; la Tuna de Empresariales de Melilla; la Tuna Femenina de Medicina de Granada; la Tuna Femenina de Medicina de Valencia, y la Tuna de Ciudad de Luz, de Eindhoven.

La Tuna Femenina Universitaria de Almería se fundó oficialmente en 2014 y cuenta con más de una veintena de integrantes. Desde entonces, ha llevado su música por gran parte del territorio nacional y por países como Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Portugal, además de participar en encuentros celebrados en México y Colombia.

Su trayectoria musical ha sido reconocida con numerosos premios en distintos certámenes. Con la celebración de este II Certamen Internacional de Tunas de la Alpujarra Almeriense, la asociación organizadora busca trasladar esta tradición universitaria a pequeños municipios de la provincia.