Antas (Almería) invita a un viaje a 4.000 años al pasado con su Recreación Histórica de 'El Argar'

Presentación de la cuarta edición de la Recreación Histórica de la Cultura Argárica. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ANTAS (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El Patio del Mandarino de la Diputación Provincial de Almería ha albergado la presentación este miércoles 22 de la cuarta edición de la Recreación Histórica de la Cultura Argárica. La vicepresidenta de Diputación, Almudena Morales, el alcalde, Pedro Ridao, el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deportes, Juan José Alonso, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de Subdelegación, Loly Cruz han sido los responsables de desgranar la programación acompañados por el edil de Patrimonio, Pedro Rodríguez.

Este año, la Recreación se celebra bajo el lema 'Un viaje de 4.000 años al pasado...Descubre el desenlace de la civilización que cambió la Edad del Bronce', según ha precisado la institución provincial en una nota. El objetivo principal de este evento es "divulgar la cultura argárica a través de una recreación histórica fiel a la realidad", además de "poner en valor la historia fomentando el interés turístico y cultural, además de generar un impacto económico positivo en el municipio".

En concreto, la recreación permite que los visitantes experimenten de primera mano la forma de vida, costumbres, herramientas y vestimenta de esta civilización prehistórica, "promoviendo la educación y el conocimiento histórico de manera interactiva".

En concreto, el evento de 2026 consiste en la representación de la vida argárica mediante actores y voluntarios. A diferencia de la edición anterior, esta edición se concentra en una única jornada intensiva el 8 de agosto. Se ofrecerán múltiples pases de 45 minutos para asegurar que toda la población asistente tenga acceso a la experiencia.

Morales ha explicado que Antas se ha consolidado como un municipio que ha hecho de la historia uno de sus principales referentes culturales y turísticos. "Esta recreación histórica es, sin duda, uno de los mejores ejemplos de esa apuesta. Porque cuando los hermanos Siret, junto al antuso Pedro Flores, comenzaron las investigaciones que permitieron descubrir la Cultura de El Argar, difícilmente podían imaginar la enorme trascendencia que tendría aquel hallazgo para la arqueología europea".

"Hoy sabemos que hablamos de una de las civilizaciones más importantes de la Prehistoria de la península ibérica, una sociedad extraordinariamente avanzada para su tiempo y considerada por muchos especialistas como el primer estado documentado en nuestro territorio", ha agregado.

VIAJE EN EL TIEMPO

Por ello, ha explicado que "el próximo 8 de agosto viajaremos 4.000 años atrás para descubrir cómo era la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la Edad del Bronce". Según ha explicado, se trata de una propuesta "especialmente singular", porque "son muy pocas las recreaciones históricas dedicadas a un periodo tan remoto de nuestra historia".

"Siendo esa capacidad de transformar el conocimiento científico en una experiencia divulgativa y participativa es, precisamente, uno de los grandes valores de esta iniciativa. Por ello, quiero trasladar mi enhorabuena --y la de toda la Diputación de Almería-- al Ayuntamiento de Antas, a todas las personas implicadas en la organización y, de manera muy especial, a los voluntarios que, con su dedicación y entusiasmo, hacen posible que esta recreación siga creciendo año tras año", ha añadido.

Por su parte, el delegado territorial de Cultura, Juan José Alonso, ha felicitado "al Ayuntamiento de Antas, a los profesionales de la arqueología, a las asociaciones culturales, a los actores y actrices, a los voluntarios y a todas las personas que hacen posible esta recreación histórica".

"Gracias a vuestro esfuerzo, El Argar sigue siendo un referente científico internacional, pero también un espacio vivo donde el pasado se convierte en una experiencia compartida y donde la cultura se acerca a todos los públicos", ha apostillado.

Como Delegado Territorial de Cultura, ha abundado en el "compromiso de la Junta de Andalucía con la protección, investigación y la difusión de nuestro patrimonio histórico, convencidos de que nuestro pasado es la mejor forma de comprender nuestro presente y construir nuestro futuro. Les animo a disfrutar de esta jornada y a seguir siendo los mejores embajadores de un patrimonio excepcional que pertenece a todos".

En esta línea, la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de Subdelegación, Loly Cruz, ha destacado que "desde el Gobierno de España compartimos con todas las administraciones el compromiso con la conservación del patrimonio como herramienta de desarrollo, cohesión territorial y generación de oportunidades tal y como recoge esta Recreación histórica de la Cultura Argárica".

Cruz ha subrayado que gracias a esta actividad "se recupera nuestro pasado y el municipio de Antas se convierte en el centro de la arqueología a través de la cultura del Argar". Por su parte, el alcalde ha asegurado que su cargo le ha otorgado muchas satisfacciones, pero "ninguna comparable a la de contemplar cómo un pueblo entero decide caminar unido".

"Ver a niños compartiendo escenario con sus abuelos, a familias enteras formando parte de un mismo sueño y a jóvenes que descubren que el futuro también se construye conociendo el pasado", ha explicado, al tiempo de concretar que "eso no puede comprarse ni improvisarse; eso solamente nace cuando existe un profundo sentimiento de pertenencia, y ese sentimiento es el mayor tesoro que tiene Antas".

Asimismo, ha detallado que la puesta en valor del legado arqueológico es "fundamental" para impulsar económica y socialmente el municipio. "Preservar la historia no consiste solamente en conservar piedras, consiste, sobre todo, en conservar el orgullo de pertenecer a la tierra que las guarda", ha dicho.

"Y ese inmenso orgullo es el que venimos a compartir con toda la provincia de Almería. Por eso, en nombre de todos los vecinos y vecinas, les invito a acompañarnos el próximo sábado 8 de agosto. Vengan a descubrir El Argar, a recorrer nuestras calles y a sentir nuestra historia, porque mientras exista un solo vecino dispuesto a ponerse el traje de un argárico para mantener viva nuestra memoria, El Argar nunca será pasado", ha esgrimido.

En contexto, en este año 2026, nos "enfrentamos" a la cuarta edición de la Recreación. Se trata de un viaje "a través de nuestra historia", ha señalado la Diputación. A lo largo de estas cuatro ediciones, la Recreación Histórica de El Argar ha evolucionado para mostrar cada faceta de esta "fascinante cultura".

En cada paso, se ha profundizado en "los secretos de nuestros antepasados". En concreto, en la primera edición de 2023 se abordó la vida cotidiana y el respeto por sus rituales funerarios; en la segunda edición de 2024 se exploró su organización en clases sociales y el poder de sus redes de comercio. En la tercera edición de 2025 se vivió la tensión de los conflictos y las batallas entre poblados. Y, finalmente, en la cuarta edición de 2026 se cierra el ciclo centrándonos en la decadencia y el éxodo, el momento en que el poblado enfrenta el fin de su era.