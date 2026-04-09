Asalsido lanza en Almería 'Escaparate21', el primer comercio 'online' gestionado por personas con síndrome de Down

Presentación del proyecto 'Escaparate21' de la asociación Asalsido. - CURRO VALLEJO / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación Asalsido ha presentado en Almería 'Escaparate21', el primer comercio 'online' de España gestionado por personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

El proyecto, en el que participan en torno a 40 personas, busca "generar oportunidades reales, impulsar la autonomía y demostrar, con hechos, todo lo que nuestros chicos y chicas son capaces de hacer", según ha señalado la Diputación de Almería en una nota.

La iniciativa se ha presentado este jueves en el Palacio Provincial con el respaldo del Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía, la Universidad de Almería (UAL), la Escuela de Arte, la Cámara de Comercio y AJE Almería, en un acto que ha reunido a empresarios, diseñadores, artesanos e 'influencers' de la provincia.

'Escaparate21' se materializa en una web "accesible e intuitiva" en la que cualquier persona puede adquirir productos de Arte21, con diseños y piezas de artesanía únicas, y de Moda21, centrada en la venta de ropa de segunda mano. La plataforma la ha desarrollado el informático y voluntario de la entidad Javier Matíes.

La presidenta de Down Almería, Isabel Parras, ha destacado durante la presentación que 'Escaparate21' "no es solo una tienda online, sino una iniciativa de autoempleo, un espacio donde ellos deciden, crean, trabajan y avanzan".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha calificado de "ilusionante" este proyecto, que convierte a la provincia de Almería en "referente en materia de inclusión social y laboral de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual". Asimismo, ha afirmado que esta iniciativa sirve para "poner en valor lo que hacéis, vuestro talento, esfuerzo, autonomía y capacidad".

El acto ha culminado con una pasarela protagonizada por personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, que han desfilado con prendas de Moda21 y piezas de artesanía de Arte21, en un ambiente amenizado por música en directo del grupo Aire Flamenco.

DOS LÍNEAS DE TRABAJO

'Escaparate21' permite comprar desde cualquier punto de España productos elaborados y gestionados por personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, con el apoyo de profesionales de la entidad.

El proyecto se estructura en dos grandes áreas. Por un lado, Arte21 cuenta con una treintena de personas que transforman imágenes y fotografías en piezas únicas, digitalizan, imprimen y estampan productos como tazas, cojines o posavasos, y también elaboran otros artículos con técnicas de pintura o macramé.

Por otro, Moda21 se centra en la sostenibilidad y la economía circular mediante la reutilización de prendas. En este último ámbito, diez jóvenes se han formado durante meses en reciclaje textil gracias a la Fundación ONCE y han adquirido competencias en todo el proceso de gestión.

"Ellos mismos se encargan de recepcionar la ropa, clasificarla según si es apta o no para el proceso de venta, llevarla a lavandería, planchar, etiquetarla, y digitalizar las prendas para subirlas a la página web", ha detallado Isabel Parras, quien ha añadido que también realizan reportajes fotográficos para la web en "rincones emblemáticos de la ciudad" como la Casa Fisher, el Barrio Andalusí o la Alcazaba.

Desde Asalsido han agradecido la implicación de todas las personas que colaboran con la entidad, en especial la de los profesionales que imparten talleres y comparten conocimientos. Además, han invitado a la sociedad almeriense a apoyar este proyecto, que nace con vocación de crecimiento y con el objetivo de "seguir generando oportunidades reales".