El astrofísico y premio Nobel Brian Schmidt abrirá las XIV Jornadas Astronómicas de Almería el día 25 de mayo

XIV Jornadas Astronómicas de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El astrofísico australiano y Premio Nobel de Física Brian Schmidt será el encargado de inaugurar las XIV Jornadas Astronómicas de Almería, que se celebrarán entre el 25 y 30 de mayo, con una charla gratuita en el Teatro Apolo titulada 'Expansión acelerada del Universo y energía oscura'.

El programa contará en esta edición con la astrofísica de la Agencia Espacial Europea Carole Mundell, el astrofísico del CSIC José M. Vílchez, el astrofísico del IAC John E. Beckman y el ingeniero aeronáutico de la Oficina de Defensa Planetaria Juan Luis Cano, quienes también ofrecerán distintas ponencias a las 20,00 horas durante la semana de las jornadas.

Asimismo, el Patio de Luces del Palacio Provincial acogerá una exposición del planetario portátil de Serón entre el 25 y 28 de mayo; una actividad que, aunque gratuita, precisa inscripción previa a través de la web https://planetariodeseron.com/.

Por su parte, la Asociación Orión celebrará en sus instalaciones de Retamar una noche de observación con picnic incluido a partir de las 22,00 horas del 30 de mayo. Todas las actividades son con entrada libre hasta completar aforo, según ha apuntado la Diputación en una nota.

El coordinador de las jornadas, Pedro San José, ha puesto el foco en el público "que cada año llena las conferencias del Teatro Apolo", a quien el próximo año se ofrecerá la visita de dos premios Nobel: un astrofísico y un físico, según ha avanzado. Así, ha valorado que los grandes descubridores de los hitos de la ciencia astrofísica en este siglo pasen por Almería.

El vicerrector de Política Científica de la Universidad de Almería, José Antonio Sánchez, ha incidido en la relevancia del evento para la ciudad "dada la excepcionalidad de poder disfrutar de la presencia de las figuras científicas de primer orden que nos traen cada año y aprender de ellas".

"En la UAL nos ilusionaremos con los confines del universo de la mano del Premio Nobel de Física Brian Schmidt, que impartirá una conferencia y compartirá un almuerzo con la comunidad universitaria; así como con la ciencia de Carole Mundell, directora de Ciencia de la ESA, en un motivador desayuno con jóvenes personas investigadoras", ha añadido.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha puesto de relevancia la actividad astronómica así como el interés que han despertado misiones espaciales como la de Artemis II o el eclipse solar que se producirá el 12 de agosto.

En este sentido, ha destacado el "gran nivel y reputación" de las jornadas, que cumplen ya 14 años "pero no lo hacen de cualquier manera, sino que son un auténtico referente científico de prestigio en la materia y haciendo de Almería un punto de interés para la ciencia y el conocimiento cada primavera".

Por su parte, la vicepresidenta y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado "la importancia de estas jornadas como un espacio de divulgación científica abierto a la ciudadanía y dirigido a personas de todas las edades". De igual forma, ha agradecido "el trabajo conjunto de todas las instituciones y de todas las entidades colaboradoras para acercar la astronomía a la sociedad".