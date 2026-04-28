Berja (Almería) acoge la décimo segunda edición de marcha cicloturista 'La Indomable' este sábado

Presentación de 'La Indomable' de Berja (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XII Marcha Cicloturista 'La Indomable' va a tener lugar este próximo sábado, 2 de mayo, en el municipio de Berja (Almería) como prueba incluida en la Copa de España de Gravel.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, ha presentado en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería este evento que cuenta con dos recurridos: uno de medio fondo con 51 kilómetros y otro de gran fondo con 96 kilómetros.

Acompañada del alcalde de Berja, José Carlos Lupión, y del delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel de la Torre, la diputada ha recordado que "esta prueba forma parte del calendario de actividades deportivas que se desarrollan en la provincia".

Así, ha subrayado que "este tipo de eventos permiten la práctica deportiva en el entorno natural y la participación de deportistas en diferentes modalidades". Por su parte, el primer edil virgitano ha destacado que 'La Indomable' es una prueba que "combina esfuerzo deportivo y contacto con la naturaleza".

Por su parte, De la Torre ha destacado la colaboración de la Junta con un evento que "cada año gana en proyección y participación internacional". El delegado ha destacado esta actividad "de altísimo nivel" que "enlaza el mar mediterráneo con la Sierra de Gádor y Sierra Nevada: deporte, salud, naturaleza y turismo".

TRES BLOQUES DE RECORRIDO

En la presentación también ha participado el organizador de la prueba, Víctor Moreno, quien ha detallado las características técnicas del recorrido largo, que se dividirá en tres grandes bloques.

"El primero de ellos contempla una subida de 28 kilómetros hasta alcanzar los 1.900 metros de altitud, con dos avituallamientos situados en los kilómetros 16 y 24. A continuación, entre los kilómetros 28 y 40, los ciclistas transitarán por la zona alta de la Sierra de Gádor, manteniéndose en cotas elevadas y alcanzando los 2.000 metros en el entorno de las antenas de Nuevo Mundo, tras superar un tramo de unos cinco kilómetros con pendientes que llegan al 20 por ciento", ha explicado.

Moreno ha añadido que posteriormente los participantes "afrontarán un descenso prolongado hasta el kilómetro 67, con paso por la Fuente de la Parra, donde se sitúa la última dificultad del recorrido, un puerto final de cinco kilómetros de subida".

Por su parte, el director de Zona Poniente de Cajamar, Sergio Villegas, ha señalado la relevancia de respaldar "este tipo de iniciativas deportivas por los valores que promueven y su vinculación con el territorio". Asimismo, Villegas ha trasladado su deseo de que participantes y colaboradores disfruten de la jornada "en un ambiente de convivencia en torno al ciclismo".

La Copa de España Gravel 'La Indomable' y el VII Maratón Sierra de Gádor es una cita deportiva que reúne a participantes en torno a un recorrido que combina deporte y entorno natural. Las inscripciones continúan abiertas hasta la noche de este martes 28 de abril en https://laindomable.es/.