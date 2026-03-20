El Cable Inglés o el Cerro de San Cristóbal, escenarios de la próxima Semana Internacional de la Moda de Andalucía

La marca 'Talento almeriense' acude a la Mercedes Benz Fashion Week. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Espacios emblemáticos como el Cerro de San Cristóbal o el Cable Inglés de Almería acogerán algunos de los desfiles de la próxima Semana Internacional de la Moda de Andalucía (SIMA 2026) que se ha presentado este viernes a través de la marca 'Talento almeriense' en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.

El evento, que llegará por primera vez a la capital andaluza más oriental, celebrará actividades en estos espacios así como en el Patio de Luces del Palacio Provincial o en el salón de actos de la antigua capilla del Hospital Provincial, sede del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec).

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de Almería, Carlos Sánchez, y director de este evento, Francisco Valderrama, han avanzado algunos actos de la próxima edición, que pasará por Almería del 14 al 15 de mayo.

En su vigésimo quinta edición, la cita se consolida como una referencia a nivel nacional e internacional, "proyectando la marca Andalucía como territorio creativo, innovador y empresarial, donde convergen moda, industria cultural, diseño, empresa y talento".

La edición de mayo de 2026, que se celebrará conjuntamente con la séptima edición de los Premios Andaluces de la Moda en la ciudad de Sevilla, se plantea como un evento "estratégico" de "alto impacto mediático y empresarial", reforzado por la celebración de desfiles y acciones promocionales en ubicaciones emblemáticas de Sevilla, así como de Almería, Granada y Cádiz.

"Gracias a la apuesta de 'Talento Almeriense' vamos a conseguir que Almería forme parte de una programación que nos posicionará como cuna de diseño, innovación y tradición", ha asegurado Sánchez, quien ha detallado que, previamente, Almería acogerá una presentación y también el casting de las personas que desfilarán en la ciudad.

Por su parte, Valderrama, se ha mostrado "muy ilusionado" con el desembarco de SIMA en Almería. "Es todo un honor y un privilegio que la Semana Internacional de la Moda de Andalucía salga de Sevilla para estar presente, por primera vez, en la provincia de Almería", ha manifestado convencido de que será "el gran acontecimiento social y empresarial del año".

20 MARCAS EN LA MBFW

Bajo el paraguas de 'Talento almeriense' un total de 20 marcas de Almería han exhibido piezas y creaciones en la Mercedes Benz Fashion Week a través de un espacio "dinámico" que ha permitido a compradores, prensa especializada y cazadores de tendencias conocer de cerca los procesos artesanales y la innovación en materiales que caracterizan al sector textil y de complementos de Almería.

Hasta el próximo domingo, el expositor continuará con una agenda "repleta de actividades" para consolidar la comercialización de las firmas participantes y proyectar la imagen de una Almería como "una tierra de diseño que sabe maridar la tradición con las tendencias más disruptivas de este evento".

Han acudido al evento las marcas y diseñadores Daniel Cerdán, Susana Lirola, María Barragán, Mar Felices, Blam Atelier, Loreto Martínez, Lyubasha Kyleshko, Lausett, Mona Moon, Airun, Amadamadrina , Rosino y Deveva. También participan como firmas colaboradoras Sal de Coco, Lobas Deco, Almería en el Corazón, Petite Cocò, Estefanía Escudero, Eva Zamora y Sangre de Bicho.

Desde las 10,00 hasta las 20,00 horas un total de seis marcas han presentado sus propuestas en el expositor de 'Talento almeriense'. Lausett, Mona Moon, Daniel Cerdán, María Barragán, Rosino y Airún han comentado sus diseños y propuestas en el mayor evento internacional de moda que se celebra en el país.