Loles López (PP) reivindica la caza como “identidad, tradición y empleo” en un encuentro en Huelva

La candidata número uno del Partido Popular (PP) por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Loles López, en una reunión con el sector de la caza. - PP HUELVA

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular (PP) por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Loles López, se ha reunido en la tarde de este jueves en Huelva con el sector de la caza, al que ha mostrado el apoyo del Gobierno de Juanma Moreno y ha destacado que es "identidad, tradición, empleo, fijación de la población en el territorio y cuidado de los montes".

Durante la reunión, López ha reconocido que "el sector de la caza ha marcado el rumbo en esta legislatura, con un diálogo permanente entre la Federación Andaluza de Caza y la delegación territorial", lo que ha permitido la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la montería y la rehala, la perdiz con reclamo y la cetrería, así como la reducción de tasas.

En este sentido, ha destacado que con el Gobierno del PP en la Junta se firmó en 2022 el Pacto Andaluz por la Caza, un acuerdo con la Federación Andaluza de Caza que "ha permitido, por primera vez, trabajar de la mano". También ha subrayado la aprobación del Plan Andaluz de Caza (2023-2033), una herramienta que "recoge más de un centenar de medidas para garantizar su presente y futuro".

Asimismo, ha recordado la declaración como BIC de modalidades como la montería, la rehala, la cetrería y la caza de la perdiz con reclamo, la bajada de las tasas de licencias, el acuerdo que permite a los cazadores andaluces cazar en otras nueve comunidades autónomas con una única licencia y la aprobación de la Orden de Control de Predadores.

Además, ha señalado que esta misma semana Juanma Moreno ha firmado su compromiso con la Agenda Andaluza por la Caza de la Federación Andaluza de Caza (2026-2030), con el objetivo de seguir modernizando y respaldando el sector. En este sentido, López ha asegurado que "este es el camino a seguir" y ha defendido la continuidad del trabajo conjunto: "Por eso hoy estamos aquí, vamos a seguir escuchando y trabajando de la mano. Este Gobierno es diálogo, escucha y gestión. Para eso estamos aquí", ha subrayado.

En la provincia de Huelva hay alrededor de 43.500 licencias de caza y el 70% del territorio está declarado coto de caza. A nivel regional, Andalucía cuenta con más de 162.000 cazadores y más de 7.500 cotos, que generan unos 45.000 empleos --12.000 de ellos directos-- y un impacto económico estimado de 3.500 millones de euros.