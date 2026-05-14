Abascal reclama el voto el 17M ante la "traición al cambio" de Moreno tras ocho años en los que "todo sigue igual"

1087270.1.260.149.20260514214148 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto electoral en El Ejido (Almería). - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

EL EJIDO (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este jueves el voto para su partido en las elecciones andaluzas del próximo domingo ante la "traición al cambio" que, según ha dicho, ha protagonizado Juanma Moreno ya que tras ocho años al frente de la Junta de Andalucía "todo sigue igual".

En un acto público en El Ejido (Almería), el líder de Vox ha incidido en que el PP fue "incapaz de desalojar al PSOE" de Andalucía hasta que llegó su partido en 2018. "Lo único que hemos conseguido es echar al socialismo corrupto, pero no han cambiado las leyes ni han acabado con los chiringuitos", ha advertido para afirmar que los ciudadanos no pueden "seguir cuatro años más después de ocho años baldíos de Moreno con el método Rajoy".

Así, ha apuntado que "la única opción" para quien es no se conforman con esta situación es apoyar a su candidato, Manuel Gavira, con el que se ha recorrido buena parte de Andalucía a lo largo de estas casi dos semanas de una campaña electoral que se le está haciendo "corta".

Abascal ha afeado a Moreno sus críticas sobre su conocimiento de Andalucía antes de nombrar los cerca de 40 municipios de todas las provincias que ha visitado frente a un candidato 'popular' que "lleva unos días equivocándose mucho" y que "está perdiendo esa simpatía natural que le caracteriza".

"Perdóname, Juanma, no he podido ir a más sitios. A ver si la próxima vez me dais ya el título de derecho a caminar por Andalucía desde la Consejería de Turismo o algo así", ha ironizado para asegurar que, allá donde ha estado, ha "escuchado a los andaluces mucho más que el Juanma Moreno".

De esta manera, ha reivindicado un Vox más fuerte tras el 17 de mayo en Andalucía para impulsar sus políticas basadas en el concepto de "prioridad nacional" desde la Junta, pero sin "traicionar el compromiso con los electores", lo que, según ha recordado, ya llevó a su formación a "abandonar" otros gobiernos regionales.

"No vamos a volver a los gobiernos para que haya unos compañeros que se puedan sentar en un cómodo sillón, para que tengan unos buenos sueldos o para que les lleven en un coche oficial", ha advertido ante su afán por hacer cambiar "las cosas de verdad" y aplicar políticas bajo un "gobierno decente en esta tierra".

MORENO, A FAVOR DE LA "INVASIÓN"

Abascal también ha dado las "gracias" a Moreno por haber contestado "a la pregunta que no quería contestar" y reconocer que "está a favor de la regularización masiva de medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España".

"Gracias, Juanma Moreno, por decir que estás a favor de que aquí todo el que incumple las leyes para entrar a nuestro país y luego viene a recibir las ayudas que llegan a los españoles tiene igualdad de derechos con todos nosotros", le ha manifestado antes de acusarlo de contribuir a promover la "invasión migratoria que colapsa los servicios públicos, la sanidad pública, las guarderías y el mercado de la vivienda".

En esta línea, ha equiparado la figura de Moreno a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante su "complicidad" para "destruir el estado del bienestar de los españoles".

Así, ha asegurado que desde la Junta promoverá ante institucionales nacionales y europeas mecanismos para agilizar las deportaciones de inmigrantes irregulares porque quien "entra en España ilegalmente se va de España al minuto".

En este sentido, ha hecho una concreta alusión al municipio de El Ejido tras haber pasado por sus calles, que según ha dicho dan "más miedo que otra cosa" al haber hombres "en las esquinas sin hacer nada, de brazos cruzados". "Yo sé perfectamente que muy pocas chicas caminan tranquilas por esas calles", ha añadido ante su propósito de "reconquistar" una "identidad" y dar "libertad" a las mujeres que "no tienen por qué soportar este cambio en su propia patria".

UNA TIERRA "CURRANTE", PERO "ABANDONADA"

El candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que "Almería es una tierra currante, pero que se encuentra abandonada por el PP y el PSOE".

Gavira ha hecho referencia a las elecciones del próximo domingo explicando que "si los andaluces quieren impuestos puestos bajos la respuesta es Vox, si quieren buenos servicios públicos, Vox, si quieren sentido común, solo podéis votar a Vox", ha señalado.

Asimismo ha criticado ambos partidos afirmando que "el PSOE no tienen nada que hacer, pero tampoco tienen nada que perder porque Moreno ha mantenido todo lo que dejaron".

En otra línea, el dirigente de Vox en Andalucía ha reiterado el "problema de la inmigración masiva" señalando que "ya está bien que venga uno de fuera y pueda acceder a una vivienda o a un empleo antes que cualquier joven andaluz".

Además, en relación con esto ha explicado que "el 17 de mayo Vox derogará la ley del menor de Andalucía, "los andaluces jóvenes serán lo primero siempre", ha apuntado.

