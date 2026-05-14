Zapatero reivindica los gobiernos de Chaves y Griñán y la "fuerza" del PSOE para canalizar el voto progresista el 17M

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha participado en un acto público de la campaña - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado este jueves la labor que los gobiernos de la Junta que presidieron Manuel Chaves y José Antonio Griñán realizaron en Andalucía, así como ha realizado un llamamiento directo al electorado progresista a apenas tres días de las elecciones autonómicas andaluzas de este domingo, para que se decanten en las urnas por el PSOE-A como el partido que "tiene fuerza".

"Si eres progresista, vota a quien tiene fuerza, que es el Partido Socialista Obrero Español", y que "lo ha demostrado con hechos", ha aseverado el expresidente durante su intervención en un mitin de campaña en Cádiz junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

El mitin se ha celebrado en el Momart Theatre de la ciudad de Cádiz con la asistencia de unas 600 personas, según los cálculos de la organización, y entre ellas figuraban el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez; los exsecretarios de Organización del PSOE-A Luis Pizarro y Juan Cornejo, y el exvicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios.

Zapatero ha aprovechado la presencia de veteranos exdirigentes socialistas andaluces para resaltar la labor del PSOE-A para "cambiar, modernizar" Andalucía, y lograr que esta comunidad "fuera igual al resto" de las autonomías españolas.

"Sí, el cambio de Andalucía es el cambio que hizo el PSOE", según ha proclamado el expresidente, que en ese punto ha dedicado palabras de reconocimiento a los veteranos exdirigentes presentes en el acto por su "trabajo", así como a "lo que ha hecho el PSOE por Andalucía", comunidad llamada a las urnas este domingo, 17 de mayo.

Zapatero ha aludido expresamente a los gobiernos de Chaves y Griñán, de los que ha defendido que "fueron gobiernos decentes", pese a que "se ha intentado crear una mancha sobre estas dos personas honestas", al igual que sobre "otras muchas", según ha lamentando aludiendo veladamente al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el que ambos expresidentes fueron juzgados y condenados, si bien posteriormente el Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos de amparo que presentaron frente a dichas sentencias.

LA "FUERZA" DEL PSOE

El que fuera secretario general del PSOE durante una docena de años ha reivindicado que este partido es "quien hace las cosas" en España, quien ha promovido "las leyes de los derechos, los avances sociales, las mejoras de las pensiones, la subida del salario mínimo, la ley de la sanidad universal, la subida de las becas, y en Andalucía la transformación histórica".

Por eso, se ha dirigido al votante "progresista" para que vote "a quien tiene fuerza, que es el Partido Socialista Obrero Español", como "lo ha demostrado con hechos, no con palabras", según ha sentenciado Zapatero, cuyas palabras han recibido en ese momento una ovación cerrada del público asistente.

En esa línea, Zapatero ha reivindicado la aprobación de iniciativas o leyes durante su etapa de gobierno como la del matrimonio homosexual --"los obispos querrían zurrarme", ha evocado en tono jocoso--, la de la dependencia o la de la lucha contra la violencia de género, y en esa línea ha defendido que "el 99% de las leyes y de los derechos que nos han hecho ciudadanos dignos han sido leyes y decisiones del Partido Socialista Obrero Español".

EL VIAJE DE AYUSO Y "EL PROBLEMA DEL PP CON LA MEMORIA HISTÓRICA"

Durante su mitin, Zapatero ha aludido a distintas cuestiones de actualidad, como el reciente viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, del que ha criticado que se haya querido reivindicar la figura "de Hernán Cortés", y se ha preguntado si es que los 'populares' plantean que los españoles quieran "conquistar" el país centroamericano "otra vez", al tiempo que ha sostenido que el PP tiene "un problema enorme con la memoria histórica".

Frente a ello, ha subrayado que los socialistas se sienten "orgullosos de un Gobierno" como el que preside Pedro Sánchez que "está liderando internacionalmente el futuro de las relaciones internacionales, lo que ha de ser el progreso económico, la lucha contra el cambio climático, la defensa de la paz y una sociedad global más justa basada en la redistribución" de la riqueza, así como que ha gestionado la reciente crisis del crucero con casos de hantavirus a bordo "de manera brillante".

Por otro lado, ha cargado contra la oposición del PP, su "ausencia de buena fe" y por "utilizar las tragedias y el drama" que hay detrás de la pérdida de "servidores públicos" como los guardias civiles que la semana pasada murieron cuando trataban de combatir el narcotráfico en las costas de Huelva, y en ese punto ha lamentado que de él "dijeron que había traicionado a las víctimas del terrorismo", cuando fue "el presidente que logró que no haya más víctimas del terrorismo", porque bajo su Gobierno "se terminó ETA", según ha puesto de relieve.

En esa línea, ha defendido que la lucha contra el narcotráfico será "mucho más fuerte" desde "la sensatez", estando "en la unidad y en la no utilización de un drama que hace tanto daño a una sociedad", al tiempo que ha subrayado que el actual Gobierno de Pedro Sánchez "está invirtiendo más que nadie para que termine la lacra del narcotráfico".

Zapatero también ha valorado el modelo de financiación autonómica presentada por Montero como ministra de Hacienda, así como ha señalado que cuando hubo "una crisis seria" con Cataluña "fue con un Gobierno de la derecha", mientras que "ahora con Pedro Sánchez hay nuevamente entendimiento con Cataluña, tranquilidad y trabajo conjunto, que es lo que necesita la mayoría de los españoles", según ha añadido.