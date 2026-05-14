Maíllo llama a los "sectores progresistas y de izquierdas" a votar a Por Andalucía, "para garantizar la sanidad"

Antonio Maíllo interviene en el acto de Córdoba, entre Sira Rego y Rosa María Rodríguez. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho este jueves en Córdoba un llamamiento a los "sectores progresistas y de izquierdas" para que el próximo domingo 17 de mayo acudan "a votar Por Andalucía" en las elecciones autonómicas, para así "garantizar la sanidad pública".

En este sentido y en un acto de campaña en la Plaza de la Juventud de la capital cordobesa, en el que también han intervenido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; la cabeza de lista de la coalición por Córdoba, Rosa María Rodríguez, y el parlamentario andaluz José Manuel Gómez Jurado, el candidato de Por Andalucía que se siente "presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía" o que, más bien, se siente "capaz para gobernar esta maravillosa tierra".

Para ello, según ha señalado, tiene "ideas y pasión por Andalucía", y por eso se presenta las elecciones, desde un "compromiso personal", pidiendo a "la gente que dudáis" que le den "la confianza", para "tener fuerza" y trabajar por "el bien común, como norte de las políticas de justicia social para Andalucía".

A este respecto, Maíllo ha dicho que se guía por el "orgullo de recuperar la sanidad pública" y, con ello, según ha insistido, "defender el bien común", y con ese objetivo "tenemos que ser firmes, porque esta es una batalla donde hay muchos intereses económicos que no quieren perder las plusvalías que les generan y las ganancias milmillonarias" que logran "a costa de la salud de todos".

En este punto se ha hecho la pregunta de "¿por qué hay que votar Por Andalucía?" y la respuesta que ha dado es "porque el PSOE duda, porque "Adelante no quiere gobernar", pero en Por Andalucía "no dudaremos", pues "queremos gobernar", ha subrayado, y "por eso hay que votar Por Andalucía".

Por ese motivo, además, Maíllo ha hecho "un llamamiento a sectores progresistas y de izquierdas", para que den a Por Andalucía "su confianza", para "que nos den la fuerza para ser determinantes en el futuro de Andalucía", ya que, "cuantos más votos y apoyos y escaños de la coalición Por Andalucía", tendrán "más fuerza para garantizar la recuperación y el orgullo por la sanidad pública", y "más fuerza para garantizar el derecho a la vivienda digna y asequible, y también "más fuerza para garantizar la ayuda a los agricultores que trabajan la tierra, no a los que especulan con ella".

En relación con la recuperación de la sanidad pública, Maíllo ha asegurado que el actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, "es el presidente de las tres mentiras" sobre los fallos con los cribados del cáncer de mama, al decir que "no le consta" que haya ninguna fallecida, al decir que "no puede dar nombres", cuando no se les piden, pero sí el número de fallecidas y afectadas, y al decir que no las puede indemnizar si no acuden a los tribunales, cuando "no tuvo ningún problema en negociar con Pascual, el de los hospitales, para pagarle una indemnización de 120 millones".

Por eso ha insistido el candidato de Por Andalucía en pedir el voto porque "no queremos un presidente que miente", sino que "queremos un gobierno decente, que diga la verdad" sobre los cribados y su "privatización" y la de la sanidad pública, en general, de lo que, según ha anunciado, hará "una auditoría" desde el Gobierno andaluz tras el 17M, porque "la prizatización mata". Junto a ello, ha sentenciado que la socialista "Susana Díaz perdió las elecciones por el mismo motivo por el que las va a perder Juanma Moreno este domingo, por la sanidad".

"ESTABILIDAD" ES IGUAL A "RUINA"

Por su parte y en su intervención, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha aludido a la "estabilidad" que reclama el popular Juanma Moreno en sus mitines, "estabilidad mientras huía de las respuestas al escándalo de los cribados del cáncer de mama", con miles de mujeres "esperando todavía respuestas", y "estabilidad mientras trata de no molestar a Vox, Moreno, el moderado, que el primero que en este país pactó con los ultras" para llegar a la Presidencia de la Junta.

En este sentido, Sira Rego ha instado a los andaluces a recordarlo el próximo 17 de mayo cuando vayan a votar, sin olvidar que esa "estabilidad" que demanda Moreno para un próximo gobierno, de nuevo presidido por él, es la que ha tenido "mientras no le tiembla la mano para saquear lo público y entregárselo a los superricos".

La cuestión es que con Moreno, de nuevo en la Presidencia de la Junta, según ha avisado, "habrá una estabilidad para unos pocos", los ricos, porque "la verdad es que su estabilidad es la ruina de las familias trabajadoras, porque desde que el PP gobierna en Andalucía ha habido siete rebajas fiscales a los superricos, y a cambio está recortando la sanidad pública, está recortando la educación, está recortando en vivienda, está recortando en dependencia, nos está recortando la vida a todos y a todas, y eso es política, y es un modelo concreto", frente al que está el modelo de Por Andalucía, con propuestas para revertir esos recortes y apostar por lo público.

En este sentido y por su lado, la cabeza de lista por Córdoba de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha afirmado que en su formación tienen "soluciones" y, por eso, "hay esperanza", pues en Por Andalucía saben "lo que hay que hacer" y están "preparados para hacerlo", que es velar por los intereses de los trabajadores, algo que "jamás" hará Juanma Moreno, que "está con el capital", como lo demostró en pasado Primero Mayo, cuando "se reunió con la patronal, y eso es un aviso a navegantes", que ha llevado a Rodríguez a pedir el voto a Por Andalucía el 17M.

