Una de las sesiones del programa de capacitación en inteligencia artificial dirigido a autónomos, emprendedores y empresas de los municipios rurales de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Almería y la Diputación Provincial de Almería desarrollan un programa de capacitación en inteligencia artificial dirigido a autónomos, emprendedores y empresas de los municipios de la provincia con el objetivo de acercar las oportunidades de la transformación digital al medio rural.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, la iniciativa, enmarcada en el convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones, contempla acciones formativas gratuitas orientadas a mejorar la competitividad de los negocios locales mediante el uso práctico de herramientas de inteligencia artificial. El programa combina sesiones presenciales de formación con procesos de acompañamiento y mentoría en línea para facilitar la aplicación real de los conocimientos adquiridos.

A lo largo de los talleres, los participantes conocen cómo utilizar la inteligencia artificial para optimizar tareas administrativas, mejorar la atención al cliente, generar contenidos para redes sociales y páginas web, preparar propuestas comerciales, agilizar la gestión empresarial y aumentar la productividad de sus organizaciones.

La formación incluye cuatro horas presenciales y diez horas de mentoría online especializada, permitiendo a los asistentes adaptar las herramientas de IA a las necesidades específicas de su actividad profesional. El programa está siendo ejecutado por Innova Humana, entidad especializada en innovación, digitalización y capacitación tecnológica.

Las sesiones previstas se desarrollan en distintos municipios de la provincia, acercando estas oportunidades formativas a los territorios rurales y facilitando el acceso a tecnologías avanzadas sin necesidad de desplazamientos a las grandes ciudades.

El calendario actual contempla actuaciones ya realizadas en Antas, Arboleas, Lubrín, Sorbas y Tíjola, así como nuevas citas en Arboleas --con una segunda jornada el 1 de diciembre-- y Benahadux --el 10 de diciembre--. Además, está prevista la incorporación de nuevos municipios al programa, entre ellos Bacares, María, Serón, Macael y, de nuevo, Sorbas, cuyas fechas se concretarán próximamente.

Desde la Cámara de Comercio de Almería han destacado que la inteligencia artificial se ha convertido en "una herramienta accesible capaz de generar ahorros de tiempo significativos y mejorar la toma de decisiones en cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño o sector de actividad".

Por su parte, la participación de la Diputación Provincial en este convenio tiene como finalidad facilitar el acceso a herramientas digitales en los municipios rurales y acercar la formación tecnológica al tejido empresarial de la provincia

Las empresas, autónomos y emprendedores interesados en participar en las próximas sesiones pueden consultar las fechas disponibles y formalizar su inscripción a través de la Cámara de Comercio de Almería y de los ayuntamientos participantes