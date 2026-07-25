El campamento de verano de Altea en Aguadulce (Almería) acoge a 75 menores con autismo hasta el 11 de septiembre

Representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, junto a responsables de Altea, durante la visita al campamento de verano en las instalaciones de Inturjoven de Aguadulce. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El campamento de verano de la Asociación Almería Trastorno del Espectro Autista (Altea), que se desarrolla en las instalaciones de Inturjoven de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), acoge este verano a 75 niños y adolescentes con trastorno del espectro del autismo (TEA) y permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre como recurso de conciliación para las familias y como espacio de ocio adaptado a las necesidades de los participantes.

El delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Almería, Francisco González Bellido; el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar, han visitado el campamento para conocer el funcionamiento de esta iniciativa, que comenzó el pasado 23 de junio y cuenta con el apoyo de las tres instituciones.

Según ha destacado la Diputación en una nota, este es el tercer año consecutivo en el que Altea desarrolla el campamento en las instalaciones de Inturjoven, dependientes de la Junta de Andalucía. Esta colaboración permite poner recursos públicos al servicio de proyectos de carácter social e inclusivo.

La Diputación también aporta distintas subvenciones a la iniciativa, que combina actividades lúdicas, educativas y de desarrollo personal en un entorno adaptado para fomentar la autonomía, la convivencia y la inclusión durante los meses de verano.

González Bellido ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas y el compromiso del Gobierno andaluz con la atención a las personas con autismo y sus familias.

"Ha sido un placer conocer de primera mano el extraordinario trabajo que se desarrolla en este campamento de verano de Altea, una iniciativa que ofrece a niños y niñas con trastorno del espectro del autismo un espacio seguro, adaptado y lleno de oportunidades para disfrutar, aprender y relacionarse durante el periodo estival", ha señalado.

El delegado ha asegurado que "desde la Junta de Andalucía seguiremos respaldando proyectos como este, que favorecen la inclusión, apoyan a las familias y garantizan que el ocio también sea un derecho accesible para todos".

Asimismo, ha valorado la colaboración entre administraciones y entidades sociales para hacer posible el programa y ha afirmado que "es una satisfacción que este campamento se celebre en las instalaciones de Inturjoven, un recurso público de la Junta que demuestra su utilidad al ponerse al servicio de iniciativas con un enorme valor social".

Por su parte, el alcalde de Roquetas ha indicado que "para el Ayuntamiento es una prioridad colaborar con todas aquellas iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más inclusiva y que mejoran la calidad de vida de las personas y de sus familias".

Amat ha añadido que "desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar seguiremos tendiendo la mano y colaborando con las administraciones y con entidades como Altea para impulsar proyectos que favorezcan la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las familias".

"La colaboración institucional es clave para seguir avanzando en una sociedad más justa, accesible y comprometida con quienes más lo necesitan", ha manifestado.

El vicepresidente de la institución provincial ha destacado que "este campamento, con el que colabora la Diputación, ofrece a más de una treintena de niños y jóvenes con autismo un espacio seguro en el que disfrutar, aprender, convivir y seguir avanzando en su desarrollo personal".

Además, ha puesto en valor "el extraordinario trabajo de los profesionales y voluntarios de Altea, que hacen posible una atención adaptada a las necesidades de cada participante".

Escobar ha subrayado la importancia de este recurso para las familias, "porque facilita la conciliación y proporciona un necesario respiro familiar durante el periodo estival", y ha reafirmado el compromiso de la Diputación con Altea y con las entidades que forman parte del Consejo Provincial de Familia. "Su labor diaria resulta imprescindible para construir una provincia más inclusiva", ha apostillado.