Canjáyar (Almería) estrena su parque activo con un nuevo 'cubo fit' para practicar deporte al aire libre

Canjáyar estrena su parque activo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio almeriense de Canjáyar ha estrenado su parque activo, que ya está abierto a los vecinos y visitantes tras las inversiones realizadas a través del proyecto Retural de la Diputación de Almería, con el que se prevé dotar de recursos turísticos y para la promoción del deporte a la Alpujarra almeriense.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa, Toñi Urrutia, han inaugurado esta nueva infraestructura deportiva conformada por un recién instalado 'cubo fit', un espacio al aire libre dedicado al entrenamiento físico y la promoción del ejercicio saludable, como parte de la estrategia de impulso al turismo activo y sostenible en zonas rurales.

Además de este cubo, se ha dotado al entorno de césped artificial y toldos para lograr el máximo confort, según ha indicado la Diputación en una nota. En lo deportivo, este espacio está equipado con material funcional como mancuernas, combas, barras y 'kettlebell', entre otras muchas herramientas para el entrenamiento personal.

Esta actuación ha contado con una inversión cercana a los 100.000 euros en el municipio y se enmarca dentro la Red de Recursos Turístico-Deportivos de la Alpujarra (Retural) que, impulsada por Diputación, cuenta con tres millones de euros de fondos europeos, gracias a la convocatoria de planes de sostenibilidad turística de la Junta de Andalucía.

En este sentido, el presidente y la alcaldesa han visitado al alumnado del IES de Canjáyar, que han sido los primeros en disfrutar de un espacio pensado para "tonificar cuerpo y mente, puesto que tiene un enclave privilegiado en la parte más alta del municipio".

García Alcaina se ha mostrado "orgulloso" de inaugurar este proyecto, que ha seguido "muy de cerca" en su anterior etapa como responsable del Área de Deporte, Vida Saludable y Juventud. Así, ha afirmado que el proyecto Retural está transformado el modelo tanto turístico como deportivo" de toda la comarca.

Del mismo modo, ha explicado que Retural "no sólo genera nuevas oportunidades de ocio y deporte, sino que es un motor de desarrollo económico y fijación de población en nuestros municipios". "Retural es un nuevo comienzo para una de las comarcas más pujantes y que a base de determinación y trabajo ha logrado consolidarse como cuna del turismo rural", ha añadido.

La alcaldesa ha agradecido a la institución que "tenga siempre a Canjáyar y a los canjilones entre sus prioridades, haciendo posibles una gran cantidad de proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, como este nuevo parque de ocio, pero también con la renovación de redes, las mejoras en el cerro de San Blas o el centro de día, o el futuro mirador".

UN NUEVO DÚMPER

Durante su visita al municipio, el presidente y la alcaldesa han revisado el nuevo dúmper que ha incorporado el ayuntamiento de Canjáyar a su parque móvil gracias a una ayuda concedida por la Institución Provincial.

En concreto, la institución provincial ha hecho posible la adquisición de un vehículo fundamental para seguir embelleciendo el municipio y poder realizar las pequeñas obras diarias que facilitan, cada día, la vida a sus vecinos.

El dúmper cuenta con un cajón de grandes dimensione y una pala, así como tracción a las cuatro ruedas para poder afrontar la orografía del casco urbano de Canjáyar.

El presidente de Diputación ha mantenido un encuentro de trabajo con la alcaldesa y su equipo tras plasmar su firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Canjáyar al ser su primera visita desde que ostenta este cargo. Durante el encuentro, han planificado las próximas actuaciones previstas por el Ayuntamiento para seguir transformando el municipio.

Asimismo, la alcaldesa ha querido agradecer a Diputación Provincial el equipamiento de una nueva cocina que se ha incorporado al Centro de Día, para que los mayores puedan seguir impulsando sus actividades sociales. El presidente se ha mostrado gratamente sorprendido por el imponente edificio multiusos en el que también se alberga el Punto Vuela, la Biblioteca y la Ludoteca puesta al servicio de las familias para la celebración de cumpleaños.