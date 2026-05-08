La Diputación de Almería aprueba 500.000 euros para renovar caminos y viales en Alcolea, Cuevas, Oria y Benahadux

Archivo - Responsables institucionales durante una visita a un camino municipal en la provincia de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Almería ha aprobado la licitación de cuatro proyectos para renovar caminos rurales en Cuevas del Almanzora, Alcolea, Oria y Benahadux, con un presupuesto total de 500.000 euros.

Según ha trasladado la institución provincial en una nota, estas actuaciones forman parte del Plan de Caminos Municipales 2024-2027 que promueve la Diputación para la conservación del entramado de caminos rurales y potenciar la seguridad en los 103 municipios de la provincia.

El proyecto 'Caminos Municipales en Cuevas del Almanzora' cuenta con un presupuesto de 250.000 euros para renovar viales en diferentes barriadas de este municipio del Levante almeriense. Las actuaciones previstas incluyen mejoras del firme, limpieza de márgenes, nivelación de arquetas y renovación de la señalización.

En concreto, se han previsto intervenciones en Guazamara, en la calle Xiquena; Los Guiraos, en los caminos Emilio Sdum y Mariluci; Los Lobos, en los caminos Mina Dulcinea y El Aire, además de varias calles residenciales; Las Herrerías, en la calle La Fuente; la barriada de Las Rozas; y Palomares, en la calle Diego Soler.

En Oria, con un presupuesto de 90.000 euros, las actuaciones se van a centrar en el suministro e instalación de barreras de seguridad metálicas en diversos tramos. El proyecto incluye la colocación de 1.092 metros lineales de bionda doble en la carretera local que une Oria con el Barranco de Quiles.

Por su parte, el proyecto de Alcolea consistirá en la adecuación del Camino Rural del Fontarrón, en el tramo que conecta con la carretera A-348, con un presupuesto de 80.000 euros. El objetivo es acondicionar el camino existente para "garantizar su durabilidad ante el tráfico agrícola y forestal", así como "mejorar la evacuación de aguas pluviales y las condiciones de seguridad".

En Benahadux se renovará el firme en los caminos San Miguel y Azugre, con 80.000 euros de presupuesto. Los tramos afectados tienen una longitud de 200 metros en el primero y 650 metros en el segundo desde la calle Goya.