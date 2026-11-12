La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Mojácar modernizan el entorno del Paseo del Palmeral

Obras en Mojácar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Mojácar están acometiendo las obras de transformación y modernización del entorno del Camino del Palmeral con una inversión conjunta de 1.444.300 euros a través de los planes provinciales.

El presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, y el alcalde, Francisco García Cerdá, se han desplazado hasta el lugar de las obras para comprobar su ejecución.

Los objetivos de este proyecto son la mejora de la funcionalidad, accesibilidad y seguridad de un total de 13 calles; el establecimiento de la prioridad del tránsito peatonal mediante itinerarios continuos; así como la renovación y actualización de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Las intervenciones se desarrollan en las calles camino del Palmeral, Higuera de los Pastores, Vendaval, Tomillo, Levante, Las Adelfas, Agracejos, Charcos de Bermejo, Esquimo, Los Lirios, La Rumina, Cañada Aguilar y Rocío.

El presidente de Diputación ha explicado que se trata de un proyecto financiado conjuntamente entre la Diputación y el Ayuntamiento, con un plazo de ejecución de diez meses y que ha empezado recientemente.

"La actuación interviene en 13 viales de la zona para renovar de manera integral las redes subterráneas, instalando más de 1.900 metros de tuberías de abastecimiento y 700 metros de saneamiento, además de acometer la pavimentación de 21.000 metros cuadrados de calzada y más de 3.100 metros cuadrados de acerados para garantizar la accesibilidad y la prioridad peatonal", ha dicho.

El alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, ha señalado que "la renovación de estas infraestructuras responde a la necesidad de mejorar el estado de nuestras calles, facilitar la accesibilidad y solucionar los problemas que ocasionan las averías en las redes de abastecimiento y saneamiento. Son actuaciones importantes para el día a día de los vecinos, especialmente por las mejoras que suponen en los servicios básicos".