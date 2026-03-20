La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de La Mojonera inauguran el nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios

Autoridades provinciales y municipales, junto a representantes sociales, posan a las puertas del nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios de La Mojonera (Almería) tras su inauguración. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LA MOJONERA (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de La Mojonera han inaugurado este viernes el nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios, una infraestructura destinada a mejorar la atención a los vecinos del municipio y de las localidades cercanas de Enix y Felix.

El proyecto ha permitido transformar un edificio municipal en un centro "completamente funcional", con zonas diferenciadas como áreas de espera, ocho despachos de atención, sala de reuniones, aseos adaptados y mejoras en la accesibilidad, como una nueva rampa de entrada.

Con una inversión de más de 140.000 euros, este centro permitirá centralizar recursos y ampliar la cobertura de los servicios sociales en la comarca del Poniente, según ha informado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, quien ha inaugurado las instalaciones junto al alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha destacado que se trata de un espacio que "simboliza cercanía, atención y compromiso con las personas". "Aquí se va a acompañar a quienes más lo necesitan, ofreciendo apoyo, orientación y soluciones en momentos clave de sus vidas", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que invertir en servicios sociales es invertir en "igualdad de oportunidades y en el bienestar de nuestros vecinos". "Este centro va a permitir mejorar la calidad de vida de cientos de personas, como los más de 320 usuarios del servicio de ayuda a domicilio o los mayores que participan en programas de envejecimiento activo", ha añadido.

El presidente provincial ha puesto en valor el papel de la Diputación como "el ayuntamiento de los ayuntamientos" y ha asegurado que su misión es "garantizar que todos los almerienses, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades". Esta actuación se enmarca en una estrategia global de inversión en el municipio, con diferentes proyectos que contribuyen al desarrollo de La Mojonera.

"Todo lo que hacemos tiene un único objetivo: mejorar vuestra vida. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de este municipio y el motor que nos impulsa a seguir trabajando cada día", ha señalado García Alcaina, quien ha agradecido la implicación de los vecinos del municipio.

Por su parte, el alcalde de La Mojonera ha destacado que la puesta en marcha de este nuevo Centro de Servicios Sociales "supone un paso decisivo para seguir mejorando la atención a nuestros vecinos y vecinas, ofreciendo un servicio más cercano, accesible y eficiente".

En este sentido, Hernández ha subrayado que este espacio "nos permite centralizar recursos, optimizar la gestión y reforzar el acompañamiento a quienes más lo necesitan", al tiempo que ha agradecido "la colaboración institucional que hace posible que proyectos como este salgan adelante y repercutan directamente en el bienestar de la ciudadanía".

Con esta inauguración, la Diputación y el Ayuntamiento "reafirman su compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos, la cohesión social y el desarrollo equilibrado de los municipios de la comarca del Poniente y de todos los municipios de la provincia".