La Diputación de Almería y la Cámara de Comercio destinan 100.000 euros al emprendimiento, el empleo y la digitalización

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, tras la firma del convenio de colaboración. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y la Cámara de Comercio de Almería han renovado su acuerdo para impulsar el emprendimiento, el empleo y la competitividad del tejido productivo en los 103 municipios de la provincia, para el que la institución provincial aporta 100.000 euros.

El convenio se articula en cuatro líneas de actuación con el objetivo de "favorecer la creación de riqueza y empleo en todo el territorio", según ha indicado la Diputación en una nota.

Las iniciativas contemplan la continuidad del Plan de Relevo Generacional, un nuevo proyecto de digitalización e inteligencia artificial (IA) en el medio rural, dos ferias de empleo y una feria de Formación Profesional destinada a conectar a centros educativos y estudiantes con, al menos, 40 pequeñas y medianas empresas de la provincia.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, y el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, han firmado este lunes en el Palacio Provincial la nueva edición del acuerdo, en un acto al que también han asistido la diputada de Emprendimiento, Esther Álvarez, y la directora general de la Cámara, María Dolores Garcés.

García Alcaina ha destacado que con la firma del acuerdo se ha consolidado "una alianza estratégica" que da continuidad a proyectos compartidos con "un impacto sumamente positivo en toda la sociedad".

"La Cámara de Comercio de Almería es nuestro mejor aliado para el emprendimiento en la provincia y seguir cumpliendo nuestros principales objetivos como institución: igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y que mejore la calidad de vida en todos los municipios", ha afirmado.

El presidente de la Diputación ha señalado que la colaboración con la Cámara no se limita a este convenio, sino que se extiende a iniciativas como 'Sabores Almería', con la que ambas instituciones trabajan para potenciar la internacionalización de las empresas adheridas a la marca provincial.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha destacado que el objetivo es que las empresas almerienses dispongan de "más herramientas para crecer, innovar y generar oportunidades en toda la provincia".

RELEVO GENERACIONAL

La primera línea del convenio dará continuidad al Plan de Relevo Generacional. Esta edición mantendrá la herramienta digital, disponible a través de una página web y una aplicación, que permite poner en contacto a comerciantes que se jubilan con personas interesadas en comprar o asumir el traspaso de un negocio en funcionamiento.

El proyecto también contempla la realización de encuestas a 300 empresas y reuniones de trabajo para analizar medidas que permitan evitar el cierre de comercios en el 90 por ciento de los municipios rurales.

La segunda línea, que se incorpora este año al convenio, se centra en el proyecto de Digitalización e IA en el Medio Rural. La iniciativa ofrecerá cursos prácticos y gratuitos sobre el uso de la IA y otras herramientas digitales para mejorar pequeños negocios de hostelería, agricultura, comercio y servicios.

En concreto, se celebrarán 12 talleres presenciales en municipios como Vélez-Rubio, Fondón, Laujar de Andarax, Cantoria y Antas. Además, se impartirán 300 horas de tutorías y mentorías personalizadas a distancia para acompañar a 30 empresas en la implantación real de la IA.

EMPLEO JOVEN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

La tercera línea será la Feria de Empleo Talento Joven, un evento con actividades presenciales y en línea que pretende mejorar la inserción laboral de, al menos, 100 jóvenes desempleados inscritos en el sistema de Garantía Juvenil.

La feria incluirá talleres de orientación laboral y entrevistas directas con empresas para poner en contacto a los participantes con el tejido empresarial de la provincia.

La cuarta línea corresponde a la Feria de Formación Profesional Dual PYME 2026, un punto de encuentro que conectará a centros educativos y estudiantes con, al menos, 40 pequeñas y medianas empresas almerienses.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar el modelo, en el que los alumnos compaginan su formación con el trabajo en empresas, "para retener el talento joven en Almería".