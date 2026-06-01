La Diputación de Almería cierra mayo con 39 obras aprobadas en toda la provincia y 13 millones de inversión

Archivo - El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante la colocación de la primera piedra de la nueva plaza de Los Gallardos. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha cerrado el mes de mayo con la aprobación en junta de gobierno de 39 proyectos para obras en toda la provincia, con una inversión de 13 millones de euros destinada a actuaciones de mejora de servicios, infraestructuras y espacios públicos en todas las comarcas.

Según ha trasladado la institución provincial en una nota, los proyectos aprobados durante el mes se distribuyen en 23 licitaciones y 16 adjudicaciones, que harán posible actuaciones de modernización, creación, rehabilitación y embellecimiento de espacios públicos, infraestructuras y servicios en los municipios almerienses.

La inversión se traducirá en obras de urbanización de calles, asfaltado de caminos, redes de abastecimiento, cementerios e instalaciones deportivas, entre otras actuaciones consideradas necesarias "para garantizar servicios de calidad en los pueblos".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha hecho un balance "muy positivo" de los asuntos aprobados en mayo, al tratarse de "proyectos de obras necesarias para nuestros pueblos y la vitalidad de todas las comarcas".

"Con acciones como estas conseguimos dinamizar nuestros municipios fomentando la inversión que se traduce en oportunidades para la creación de riqueza y empleo en todos nuestros territorios", ha afirmado García Alcaina.

El presidente provincial ha destacado como actuación de mayor inversión el cementerio de Balanegra, con más de tres millones de euros para una infraestructura "indispensable para cualquier localidad" y de la que no dispone en la actualidad "el municipio más joven de la provincia".

García Alcaina también ha subrayado el "papel vertebrador" de los Planes Provinciales de Diputación, a los que se ha referido como la "gran herramienta inversora" de la institución para "garantizar servicios de calidad y oportunidades en los 103 municipios".

"Con ellos conseguimos igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y afrontar el reto demográfico para que ninguna persona se vea obligada a marcharse de su pueblo por la falta de servicios de calidad", ha añadido.

ACTUACIONES POR COMARCAS

Además del cementerio de Balanegra, entre los proyectos aprobados en mayo figuran hasta 15 rehabilitaciones de caminos municipales en Cuevas del Almanzora, Alcolea, Oria, Sorbas, Benahadux, Lubrín, Gádor, Vélez Rubio, Garrucha, Tíjola, Huércal de Almería, Bayarque, Enix y Macael.

Otra parte de las obras se centra en actuaciones de urbanismo, mejora de plazas y pavimentaciones urbanas, mientras que el agua protagoniza tres actuaciones para la mejora de redes de abastecimiento y saneamiento.

Los edificios públicos vinculados a salud, cultura o deporte también cuentan con iniciativas como las licitaciones de Taberno para la remodelación del Centro de Día municipal; Suflí, con la construcción de un nuevo edificio; Uleila del Campo, con la mejora de sus instalaciones deportivas; o Las Tres Villas, donde se finalizará el consultorio médico de Ocaña. En este apartado también figura, ya adjudicada, la futura construcción de un gran espacio escénico en Tíjola.

Un último grupo de proyectos afecta a la Red Viaria Provincial y a la movilidad, con licitaciones para la remodelación de la intersección en la carretera provincial AL-7100, en la travesía del Llano de los Olleres, en Albox, y para la rehabilitación y mejora del firme en la carretera AL-6107, desde la A-1100 en Albanchez hasta la A-1101 en la Rambla Aljibe de Lubrín, con paso por Los Molinas.

También se han adjudicado dos actuaciones en Enix, como la rehabilitación del firme y mejora de la carretera AL-3403, de la A-391 a El Marchal de Enix, y el acondicionamiento de un área de descanso junto a la carretera AL-3402.