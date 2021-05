La Diputación de Almería destaca el esfuerzo emprendedor de los jóvenes empresarios en el 25º aniversario de AJE

ALMERÍA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha participado en el acto de celebración del 25º aniversario de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Almería, donde también se ha presentado su nueva Ejecutiva, con José González Sánchez como presidente. El acto se ha celebrado en el Teatro Apolo de la capital y el presidente de Diputación ha compartido reflexiones en una mesa redonda junto al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez.

En la mesa redonda, moderada por el periodista y expresidente de AJE, Alberto Gutiérrez, se plantearon cuestiones de calado relacionadas con el emprendimiento joven, el tejido empresarial de la Almería de hoy, el destino de los fondos europeos de recuperación o cómo será el sector productivo de la provincia dentro de cinco años.

El presidente ha felicitado a la nueva Junta Directiva de AJE y le ha deseado mucha suerte en todos los proyectos que emprendan, porque "vuestro éxito será el de todos los almerienses", y ha mostrado el compromiso de la institución provincial en apoyar aquellas iniciativas que redunden en la "creación de oportunidades, riqueza y empleo en la provincia".

En este sentido, el presidente ha afirmado que "el emprendimiento es fundamental para mantener nuestro estado del bienestar y tenemos que fomentarlo. Todas las áreas de Diputación trabajan conjunta y transversalmente para lograrlo. Los jóvenes empresarios nos ayudan a materializar dos de los objetivos más importantes por los que trabajamos desde la Diputación: igualar oportunidades entre almerienses y luchar contra la despoblación".

Asimismo, García ha manifestado que visualiza al tejido empresarial de Almería dentro de cinco años con "ilusión, optimismo y esperanza". "Nuestros empresarios han aguantado con entereza la crisis más grave a la que nos hemos enfrentado. Confío que en los próximos cinco años nuestras empresas serán más fuertes, estarán más consolidadas y continuarán con la senda de crecimiento experimentada en los últimos años. Si algo caracteriza a nuestro tejido empresarial es su excelencia basada en talento, esfuerzo e innovación, valores estrechamente ligados al carácter almeriense", ha manifestado.

Además, el presidente ha puesto de relieve este acto como una gran oportunidad para escuchar a los jóvenes empresarios y ha apuntado que "para las instituciones es clave conocer la realidad de nuestros sectores empresariales". "Nuestra obligación es dar respuesta a sus demandas y crear las oportunidades necesarias para que nuestros emprendedores creen empleo y prosperidad", ha aseverado, poniendo como ejemplo del progreso de la provincia la unión de los sectores primarios y secundarios en la agricultura, "algo qué habéis conseguido vosotros, la tercera generación". Por último, ha apelado a la importancia de la unión del talento y el trabajo de todos los sectores productivos almerienses para ser mucho más competitivos.

El alcalde de Almería ha señalado que "a más burocracia, menor emprendimiento. A más trámites, mayor desmotivación". De este modo, Almería trabaja para simplificar trámites y requisitos y dar más facilidades al emprendedor, al innovador y al talento, y lo hace en el marco de un conjunto de acciones dirigidas a ofrecer "más pantallas y menos ventanillas".

En este encuentro, la delegada ha defendido y ha puesto en valor el trabajo de los empresarios "en nuestra provincia, una provincia emprendedora y hecha así misma gracias al esfuerzo de los jóvenes que han apostado por la creación de empleo". Sánchez ha destacado de Almería "su carácter exportador y competitivo, siendo en el primer trimestre de 2021 la provincia líder en el sector agroalimentario, registrando ventas por valor de 1.280 millones de euros, el 36 por ciento del total andaluz".

'ANFITRIONES' Y 'ALMERÍA, EMPLEO JOVEN CONTRA LA DESPOBLACIÓN'

El presidente de Diputación ha citado como ejemplo de ayudas productivas el Plan Anfitriones 'Diego García' de Diputación que ha puesto a disposición de más de 1.200 hosteleros más de tres millones de euros para la adquisición de productos almerienses y de la marca 'Sabores Almería'. De esta forma se crean sinergias entre sectores y cada euro invertido como ayuda se multiplica.

En esta línea, una de las principales iniciativas de la Diputación Provincial para fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes es el proyecto 'Almería, empleo joven contra la despoblación'. Se trata de un programa que se lleva a cabo con fondos europeos que se divide en tres partes: formación para emprender, fomento del trabajo autónomo y de la economía social. Se forma y asesora a los jóvenes y luego se le otorgan ayudas económicas que pueden llegar hasta los 8.500 euros. Gracias a este proyecto una veintena de jóvenes han iniciado sus negocios en municipios pequeños de la provincia.

García ha elogiado una vez más el espíritu emprendedor de los jóvenes empresarios almerienses y ha insistido en que "lo más importante es que os dejen trabajar. Nuestros emprendedores no quieren ayudas, lo que quieren es trabajar. Desde el inicio de la pandemia no he parado de repetirlo, que la mejor ayuda es permitir a nuestros emprendedores dejar que fluya su talento y esfuerzo. Diputación siempre estará al lado de nuestros empresarios para escucharles y favorecer las condiciones idóneas para que sigan generando oportunidades, riqueza y empleo".