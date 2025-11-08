La Diputación de Almería facilita el acceso al voluntariado europeo a una nueva joven almeriense

La diputada de Emprendimiento e Iniciativas Europeas de Almería, Esther Álvarez, junto a la almeriense Julia Giménez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería continúa con su impulso a las oportunidades internacionales para la juventud del territorio a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), un programa que permite a jóvenes formarse, colaborar y crecer profesionalmente en proyectos internacionales. En esta ocasión, la institución provincial ha despedido a la almeriense Julia Giménez, quien iniciará su voluntariado en Ámsterdam, en los Países Bajos.

Su destino la llevará a vivir en un entorno multicultural vinculado al aprendizaje no formal, la gestión de proyectos europeos y la navegación, según ha trasladado la Diputación Provincial en un comunicado.

La diputada de Emprendimiento e Iniciativas Europeas de Almería, Esther Álvarez, ha deseado suerte a la joven almeriense, que es graduada en Estudios Internacionales y cuenta con un máster en Políticas, Gestión y Dirección de Organizaciones Educativas, y ha subrayado el valor de este tipo de programas "para favorecer la empleabilidad e impulsar la proyección internacional de los jóvenes almerienses".

"Esta experiencia refleja el compromiso de la Diputación para que los jóvenes puedan ampliar sus conocimientos, colaborar con organizaciones europeas y volver con nuevas competencias. Nuestra provincia gana cuando su juventud vuelve mejor preparada y con nuevas miradas para construir futuro", ha declarado Álvarez.

En la misma línea, ha destacado que "es un orgullo ver cómo los jóvenes deciden dar un paso más en su formación y han decidido participar en este programa europeo donde pueden aprender de esta experiencia y conocer otras culturas".

Durante los próximos doce meses, Julia colaborará en tareas de organización de intercambios juveniles en grandes veleros, gestión de proyectos Erasmus+, comunicación con participantes internacionales, apoyo logístico y asesoramiento. También contribuirá a acciones de sostenibilidad y a la dinamización de eventos locales vinculados a la educación no formal.

Para Julia, esta iniciativa supone una "gran oportunidad": "Voy a iniciar un año de voluntariado en Ámsterdam, en una entidad que desarrolla proyectos de educación no formal vinculados a la navegación. Es un ámbito que me atrae desde pequeña y en el que siempre he estado muy conectada por mi relación con el mar".

A su vez, ha explicado que "este proyecto reúne dos áreas que me apasionan: la educación y la navegación. Me permitirá crecer profesionalmente en la gestión de proyectos y, al mismo tiempo, vivir en un entorno internacional donde podré compartir experiencias con jóvenes de otros países".

"Tengo muchas ganas de aprovechar esta oportunidad para aprender, aportar lo mejor de mí y descubrir nuevas formas de trabajo y convivencia. Poder vivir en otro país durante un año va a ser un reto personal muy enriquecedor", ha añadido Giménez.

La participación en el Cuerpo Europeo de Solidaridad es gratuita para los jóvenes. Salvo una posible contribución a los gastos de viaje, no se cobrará al participante, ni total ni parcialmente, ni de forma directa ni indirecta, la participación en una actividad del programa.

Todos los participantes tendrán acceso a servicios de apoyo, como asistencia lingüística y formación en línea, y el programa cubrirá sus desplazamientos desde su domicilio hasta el lugar del proyecto y de vuelta. Al final de la actividad, todos los participantes recibirán un certificado de participación del Cuerpo Europeo de Solidaridad.