El director Martín Cuervo lleva su viaje de humor y misterio en 'Blablacar' a Fical con 'Con quién viajas'

ALMERÍA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Hugo Martín Cuervo ha presentado este domingo su película 'Con quién viajas', la road movie inspirada en experiencias vividas a bordo de un 'Blablacar' con la que compite en el certamen 'Opera prima' del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) y en la que entremezcla el humor y el misterio a través de sus personajes. "Tuvimos que dejar fuera incluso algunas historias reales porque la gente no se la creía".

En rueda de prensa durante la presentación de la película junto con el actor Salva Reina, que encarna el papel protagonista de Antonio Núñez, el director ha explicado que todas las historias que se narran en el film son reales, "incluso las más surrealistas de gente que ve muertos" o la que sirve de hilo conductor de la trama principal, que se basa en una experiencia propia basada en un viaje que hizo entre Madrid y Bilbao.

"Iba con una militar que lo acaba de dejar con su pareja y que llevaba una pistola en la guantera, me decía 'no me dejes sacarla que la lío' o 'si me bajo en la gasolinera y la saco, agárrame'", ha explicado el director, quien apostó por esta experiencia para escribir el guión de su primera película y se nutrió de la vivencias de amigos y conocidos para dar forma al concepto.

Salva Reina, quien se ha congratulado por volver a Almería a partir de este proyecto, ha narrado también su experiencia durante este rodaje, en el que ha encontrado como mayor dificultad "estar en un sitio encerrado con movilidad reducida y las manos en el volante". "Lo que al principio podría parecer cómodo (...) se convirtió en un reto, porque además para nosotros era como otro 'Blablacar' personal, era otro viaje compartido personal porque también los actores y actrices no nos conocíamos", ha dicho.

La cinta, que cuenta con 16 precandidaturas a los Goya --"están complicadas las candidaturas en las comedias, que es algo que deberíamos empezar a mirar", ha apostillado el director al respecto-- cuenta la historia de cuatro supuestos desconocidos que se reúnen mediante una aplicación de viajes para realizar el trayecto compartido en coche entre Madrid y Murcia en el que desvelan sus secretos, sus emociones y también su desconfianza.

"Creo que es una comedia diferente a la que estamos acostumbrados a ver aquí porque no está tan basada en los chistes y gags sino más en el surrealismo de la situación, lo ridículo y la risa nerviosa. Es una mezcla de géneros especial en el thriller de siempre y de repente una comedia de las que hacemos aquí", ha definido el creador de la historia.

El cineasta ha valorado el reparto con el que cuenta la película a través de los intérpretes Salva Reina, Pol Monen, Andrea Duro y Ana Polvorosa, todos ellos "jóvenes" pero "con mucho recorrido" para afrontar el proyecto. En este sentido, Salva Reina ha destacado el planteamiento hecho por el director. "De repente te plantean un personaje tan complicado, con tantos detallitos, capas, un personaje tan raro con un guion tan bien escrito, que también es de él, y un elenco muy chulo, muy apetecible, todo se daba", ha dicho.

Junto con las interpretaciones, Martín Cuervo ha incidido en cómo se trabajó en el rodaje para que los "80 o 90 minutos en el coche" que pasan los personajes no derivara en el aburrimiento del espectador y diera como resultado una producción "dinámica". "Rodar en un coche siempre es un reto, pero lo bueno de rodar un mes en un coche es que ya sabíamos los trucos de quitar una puerta, un cristal o un asiento, lo quitábamos ya nosotros, lo teníamos totalmente pillado", ha manifestado.

A esto, se une un guión "muy estudiado" para que "cada cinco o seis minutos pasara algo importante, se diera un dato, hubiese una conversación reveladora" y consiguiera que, a la hora de llevarlo a la pantalla "hubiera movimiento".

El director ha asegurado que además dio "mucha libertad" a Salva Reina a la hora de dar "vida al texto" y conseguir exprimir las interpretaciones. "Es muy creativo y original, y siempre sumaba cosas a esas secciones de cinco minutos", ha recalcado Martín Cuervo, quien ha contado nuevamente con el actor para su segunda película 'Todos lo hace', que estrenará el próximo año y en la que participan Marian Hernández, Andrea Duro, Kira Miró, Carlos Santos, Toni Acosta, Julián López, Pablo Carbonell y Macarena Gómez, entre otros.