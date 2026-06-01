Una docena de propuestas llena la 59º edición del Festival de Flamenco y Danza de Almería

Presentación del 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería se celebrará del 26 de junio al 19 de julio con una docena de propuestas y una veintena de artistas que desplegarán su arte durante más de tres semanas en la capital.

El cartel de actividades, que se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Almería, cuenta con grandes figuras del cante, de la guitarra y del baile quienes actuarán en distintos ciclos y galas a lo largo de las próximas semanas, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

Así, en el marco de 'Plazeando', que cumple su duodécima edición, se podrá disfrutar con entrada libre de las actuaciones de Alba Segura (baile) el 26 junio en la Plaza Pablo Cazard; de Rafael Amador 'El Chumbito' (cante), el 27 de junio en la Plaza Granero; de Manuel Daif (baile) el 3 julio en la Plaza Careaga; y de Los Chiquitos de Almería el 4 de julio en la Plaza San Roque.

El talento más joven también tendrá cabida con la gala del II Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos que promueve la Junta de Andalucía y que en Almería hará escala en el Teatro Apolo el 10 de julio.

La programación también incluye el Curso de Verano de la UAL impartido por 'Tomatito' en el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres'. Bajo la colaboración de la peña El Taranto y con su hijo 'José del Tomate' como escudero, Tomatito ofrecerá sus master class con 'Sonanta 11' los días 13, 14 y 15 de julio.

El evento, impulsado desde Indanza, llevará a la Plaza de la Constitución tres noches monográficas de danza y baile flamenco: el 14 y 15 de julio con 'Vengo Jondo' de Marco Flores y 'Vertebrado' de Juan Tomás de la Molía con 'Tres a Compás', y el día 16 recibirá al nuevo espectáculo de la premiada bailaora Rocío Garrido y su nuevo '1405. Ecos del Tiempo'.

El 17 de julio habrá 'Noche de Cante' con Segundo Falcón, Pedro 'El Granaíno', Ezequiel Benítez y Rancapino Chico, mientras que al día siguiente actuará 'Tomatito' y su sexteto.

El festival cerrará el 19 de julio con 'Noche de flamencas' en la que actuarán 'La Macanita', Esperanza Fernández, Aurora Vargas y Belén López. Toda la información se encuentra disponible en la web oficial https://yoflamenco.com/ y las entradas estarán a la venta desde hoy en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la web https://almeriaculturaentradas.es/.

"UN CARTEL DE LUJO"

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha valorado el "cartel de lujo" previsto para este año "con variedad de propuestas entre artistas consagrados, artistas de la tierra y jóvenes valores de futuro, como antesala de lo que será el próximo año las bodas de diamante. Y es que tenemos que celebrar que nuestro festival sigue siendo uno de los más antiguos, con más solera y respetados del circuito".

La alcaldesa ha señalado la "fuerte identidad" que hay en Almería con el flamenco, "tanto por la cantera existente en cante, toque y baile, como en la gran afición que durante todo el año late en las peñas y en escenarios de la capital y la provincia".

"En Almería cuidamos las raíces, preservamos la pureza y el legado recibido, pero también abrimos espacio a nuevas voces, nuevas sensibilidades y nuevas formas de expresión. Ahí reside su grandeza: en ser un arte profundamente arraigado en la historia y, al mismo tiempo, plenamente abierto al futuro", ha dicho.

Vázquez ha apostado por un festival como "espacio de convivencia, de descubrimiento y de cultura compartida, con una programación amplia y diversa que convierta cada actividad en una oportunidad para seguir acercando el flamenco a la gente".

Por su parte, el secretario general de Innovación Cultural de la Junta en funciones, José Vélez, ha subrayado el apoyo de varias administraciones al festival, toda vez que desde la Junta se realiza este año "la mayor aportación que se hace al festival".

En palabras del secretario general de Innovación Cultural, "el Festival de Flamenco y Danza de Almería ha vivido en estos años muchos escenarios y formatos, siempre adaptándose y perfectamente consolidado en el formato actual, con el apoyo de administraciones, peñas, Indanza y también cada vez más patrocinadores privados", que este año son Vera Importa y Estrella de Levante.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "el Festival de Flamenco y Danza de Almería es una de las grandes citas culturales de nuestra provincia y una referencia consolidada en el panorama nacional".

"Durante casi seis décadas, este festival ha sabido mantener viva la esencia del flamenco, acercándolo a vecinos y visitantes en espacios únicos de la capital y convirtiendo las noches de verano en una auténtica celebración de nuestra identidad", ha añadido.

Morales ha subrayado que "Almería es tierra de flamenco, por la riqueza de sus cantes, por la huella que este arte ha dejado en nuestra historia y por el enorme talento que sigue naciendo en nuestros municipios".

A la presentación también han acudido el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso.