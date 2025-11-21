Eva Libertad presenta 'Sorda' en el certamen 'Ópera prima' del Festival de Cine de Almería

La directora de 'Sorda', Eva Libertad, firma el cartel de su película en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora Eva Libertad ha presentado este viernes su película 'Sorda' en la capilla del Museo del Realismo Español Contemporáneo dentro del Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera prima' que se celebra en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

"Sorda, antes de ser un largo, fue un corto que hicimos en 2021 y nació en un momento en que mi hermana, que es sorda en la vida real, estaba planteándose ser madre", ha explicado la cineasta.

En este sentido, ha detallado que "a raíz de esas conversaciones, se me ocurrió pedirle una lista con todos sus miedos y eso me impactó tanto que se convirtió en el núcleo del corto, pero al hacer el corto, nos quedamos con ganas de seguir en este personaje, en esta madre sorda y dijimos de aventurarnos al largometraje".

En la presentación ha estado acompañada por Nuria Muñoz, quien ha destacado que "fue un proceso muy rápido, ya que el cortometraje fue muy bien, y no esperábamos todas las alegrías y sorpresas que nos está dando el largometraje".

Este trabajo ha ganado seis premios en el Festival Internacional de Málaga, obteniendo allí la Biznaga de Oro. También ha sido reconocido en el 75 Festival Internacional de Berlín y en el Festival Cinema de Barcelona.

El film, de 99 minutos de duración, narra la historia de Ángela, una mujer sorda que va a tener un hijo con Héctor, su pareja oyente. La llegada de la niña altera la relación de pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.

Está protagonizada por Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquín Notario, Erika Rubia, Marc Tapia y Agustín Otón. Cuenta con montaje de Marta Velasco y con producción de Nuria Muñoz, Adolfo Blanco y Miriam Porté. El guion es de la propia Eva Libertad y la música de Aránzazu Calleja.

Tras visualizar el tráiler de la película, el director de Fical, Enrique Iznaola, les ha dado la bienvenida y ha indicado que "Sorda es una de las películas del año, ganó en el Festival de Málaga y desde ahí ha ido como un cañón por todos los sitios con distintos premios y alabanzas".

Iznaola ha reconocido que "es un placer encontrarnos tanto con su directora como su productora, el año pasado con su corto fue una de las triunfadoras de nuestro festival".