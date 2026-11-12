El Festival de Cine de Almería y la Fundación 'la Caixa' acercan la cultura a colectivos vulnerables y a El Acebuche

Representantes de la Diputación de Almería, la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank durante la presentación de la programación de Fical Social. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que se celebra del 13 al 22 de noviembre, contará con una programación social impulsada junto a la Fundación 'la Caixa' que acercará proyecciones, talleres y debates a centros educativos, residencias de mayores, personas con discapacidad, colectivos vulnerables y al centro penitenciario El Acebuche, con actividades en distintos puntos de la provincia.

Según ha señalado la Diputación Provincial en una nota, la iniciativa, enmarcada en el programa Fical Social, pretende convertir el cine en una "herramienta pedagógica" mediante talleres formativos, cinefórums y encuentros con expertos y cineastas, además de "fomentar el pensamiento crítico frente a problemáticas sociales de actualidad".

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha valorado la recuperación de esta colaboración, que ha calificado como "una de las propuestas que considero más bonitas que integran el festival".

En este sentido, ha explicado que el objetivo "conseguir que Fical sea un festival abierto, inclusivo y que llegue a todos los almerienses con independencia de sus circunstancias".

Por su parte, la responsable de la Fundación 'la Caixa' en Andalucía, Patricia Maldonado, ha señalado que la programación apuesta por actividades participativas y encuentros entre distintas generaciones. "Lo que vamos a intentar trabajar es hacer talleres y actividades en los que se trabajen valores y se rompan estereotipos", ha explicado.

Como ejemplo, ha destacado que la proyección de 'Sin cobertura' en la capital cuenta ya con 600 personas inscritas, entre entidades sociales que trabajan con niños y niñas y personas de centros de mayores. Asimismo, ha señalado que la película aborda "esa adicción que todos tenemos a los móviles".

La directora de Área de Negocio en Almería de CaixaBank, Mar Peláez, ha recordado el origen social de la entidad y ha valorado la dimensión internacional alcanzada por Fical, así como su capacidad para llevar "la cultura y los valores a través del cine a toda la sociedad almeriense".

UN PROGRAMA "DIVERSO, CRÍTICO Y TERRITORIAL"

Las primeras actividades se celebrarán el sábado 14 de noviembre. A las 11,00 horas, el Espacio Alma de Almería acogerá un taller formativo y un cinefórum sobre discapacidad y cine vinculado a 'Sorda', que impartirá la actriz Miriam Garlo en colaboración con la asociación Verdiblanca.

A esa misma hora, el Teatro Apolo será escenario de una proyección especial de 'Vivir dos veces', seguida de una mesa redonda sobre las enfermedades neurodegenerativas que moderará Irma Soriano y en la que participarán la directora María Ripoll e investigadores de la Fundación CIEN y la Fundación Reina Sofía.

Por la tarde, a las 18,30 horas, la Casa del Libro del Centro Comercial Torrecárdenas acogerá la presentación del libro y audiolibro 'El proxeneta', a cargo de Mabel Lozano, con la asistencia de entidades y colectivos sociales para abordar la prevención de la trata y la explotación sexual.

La proyección de 'Sin cobertura' en Almería se celebrará el lunes 16 de noviembre en el Auditorio Maestro Padilla, donde los talleres comenzarán a las 17,00 horas y la proyección y el posterior coloquio tendrán lugar a las 18,00 horas.

La película se proyectará también el martes 17 de noviembre en el Auditorio de El Ejido, en una jornada vinculada al Día de la Infancia y al programa CaixaProinfancia. Las actividades y talleres arrancarán a las 16,00 horas y la película se proyectará a las 17,15 horas.

Ese mismo martes, Fical abordará la memoria y el reconocimiento del pueblo gitano con 'Los Jerraos', en una actividad prevista a las 12,00 horas en Almería, cuya ubicación está pendiente de determinar, aunque se valora la Compañía de María. La proyección comenzará a las 12,10 horas y estará seguida de un coloquio con su director, Rafael Gómez Heredia.

Las actividades dedicadas a la juventud, la diversidad y la erradicación de la violencia de género comenzarán el jueves 19 de noviembre, a las 12,00 horas, con un cinefórum para estudiantes sobre el cortometraje 'My Girl' en el IES Celia Viñas.

Ese mismo día, a las 17,00 horas, la Sala EMMA de la Escuela Municipal de Música de Almería será escenario del estreno de este trabajo y de una sesión de cortometrajes Lgtbiq+ vinculada a Cosmo.

El viernes 20 de noviembre, a las 12,00 horas, se celebrará un taller formativo sobre el cortometraje 'Tribu' con el actor Christian Checa. La actividad tendrá lugar en un instituto todavía por determinar, para el que se valoran el IES Río Andarax y un centro de El Puche.

También el viernes 20 de noviembre, el centro penitenciario El Acebuche acogerá una proyección y un cinefórum dirigidos a las personas internas con la directora Sara Sálamo, en torno a 'En silencio, la resiliencia de Isco Alarcón'. La actividad figura en la programación a las 9,30 horas, aunque la propuesta contempla que la proyección se celebre entre las 9,00 y las 9,30 horas.

El martes 17 de noviembre, a las 11,00 horas, el Centro de Participación Activa de Mayores de Huércal-Overa acogerá un taller formativo sobre cine y literatura vinculado a 'Aunque tú no lo sepas', en el que participará alumnado del IES Cura Valera.

Por otro lado, el viernes 20 de noviembre, a las 11,00 horas, el Centro de Participación Activa Almería II, situado en la calle Padre Méndez, número dos, celebrará un cinefórum sobre envejecimiento activo con 'Un hombre de verdad'.

El programa Fical para Niños incluirá el preestreno de 'Momonsters. La película de Navidad', el sábado 14 de noviembre a las 18,00 horas en Multicines Yelmo Torrecárdenas.

El sábado 21 de noviembre, a las 12,30 horas, la Sala EMMA acogerá el preestreno de 'Jasmine & Jambo', dentro de la oferta de cine familiar del certamen.

Con esta batería de acciones, Fical y Fundación 'la Caixa' "reafirman el papel del cine no solo como expresión artística, sino como un motor activo de inclusión, convivencia y transformación social".