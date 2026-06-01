El Festival Murmura consigue congregar a más de 3.000 asistentes en tres días en unos 12 municipios de Almería

Barea Granados en Murmura Alpujarra. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Murmura Alpujarra, celebrado en una docena de municipios de Almería durante el pasado fin de semana, ha conseguido congregar a más de 3.000 asistentes en esta edición, en la que se consolida su "crecimiento" y la proyección "dentro y fuera de la provincia".

El aumento de público y los reconocimientos obtenidos en distintos certámenes "refuerzan el posicionamiento de una propuesta cultural que apuesta por experiencias íntimas, diferenciadoras y profundamente ligadas al territorio", según ha valorado la Diputación en una nota.

Los datos registrados en esta edición muestran que cerca del 25 por ciento del público de Murmura Alpujarra procedía de fuera de la provincia de Almería. Entre las provincias, destacan asistentes desde las limítrofes Granada y Murcia; también las andaluzas Málaga, Córdoba, Jaén o Sevilla; pero también Madrid, Barcelona, Alicante y Valencia, y hasta se han registrado asistentes desde Áraba, Baleares o Tenerife.

Aunque el festival mantiene su apuesta por un formato "cuidado y alejado de las grandes aglomeraciones", sus cifras avalan la estrategia de la organización de "repartir la programación entre distintas sedes y reforzar el sentimiento de pertenencia del festival en toda la comarca".

La vicepresidenta de la Diputación de Almería, Almudena Morales, ha valorado cómo Murmura se ha consolidado "como una plataforma para poner en valor nuestra comarca, dinamizar la vida cultural, social y económica de nuestros pueblos y generar oportunidades de desarrollo turístico".

Con ello, ha avanzado que se seguirá "trabajando de forma conjunta con Crash Music y la Fundación Music For All para que continúe siendo un referente turístico y cultural a nivel nacional". La buena acogida tanto del público como de la crítica sirve de impulso para "afrontar con ilusión la edición de 2027".

El festival combina en tres días música, gastronomía, naturaleza, patrimonio y experiencias en distintos municipios de la comarca. Tras el arranque en Rágol y Fondón el pasado viernes y la intensa programación del sábado en Laujar de Andarax y Fuente Victoria, el festival clausuró su edición dominical con actividades repartidas en Bayárcal, Canjáyar, Alcolea, Beires, Almócita, Enix, Alboloduy y Padules.

MIGUEL CAMPELLO, ARCO Y 091

Más allá de los conciertos y del protagonismo musical de artistas como Miguel Campello y Arco, o de bandas como 091 o los británicos The Molotovs, Murmura centra su esencia en las pequeñas experiencias que "conectan al público con la identidad de los pueblos alpujarreños".

Para Morales, "Murmura ha vuelto a demostrar que la cultura es una herramienta extraordinaria para proyectar la identidad de nuestros pueblos, generar actividad y ofrecer experiencias únicas en torno a la música, la gastronomía, el patrimonio y la naturaleza".

Así, ha subrayado que "desde la Diputación Provincial de Almería vamos a seguir acompañando proyectos como Murmura porque contribuyen a dinamizar nuestros municipios, refuerzan el orgullo de pertenencia y sitúan a la provincia en el mapa de las grandes experiencias culturales del país".

La programación del domingo ofreció propuestas para todos los públicos. La más tempranera fue una ruta de senderismo guiada. Una actividad familiar que partió desde la Plaza del Ayuntamiento de Bayárcal y que permitió disfrutar de un ameno itinerario por la zona. Para las personas con ganas de seguir disfrutando de la gastronomía de la zona, se realizó un desayuno molinero con visita a la Almazara de la Vega en Canjáyar.

Al mediodía las actividades se multiplicaron en hasta cinco puntos de acción. La ermita de San Sebastián y San Ildefonso de Alcolea fue escenario de una sesión de cuentos tradicionales y orales a cargo de la conocida Paula Mandarina y también de letras fue la impactante 'slam poética' a cargo de Nadie y Los Sueños Eléctricos en la Plaza del Museo de la Minería de Beires. La compañía Las Cruces Teatro ofreció una nutrida muestra de 'micromurmullos' en forma de 'microteatro' en la Casa Museo de Almócita.

La Plaza en Calle Jaén de Enix fue el lugar para una enérgica performance de 'Ecstatic Dance', mientras que la Plaza de la Fuente de Alboloduy también recibió a un nutrido grupo de personas de todas las edades con una participa gymkana familiar.

La Bodega Barea Granados volvió a maridar concierto y buen vino con la actuación de Amparo Sánchez, conocida vocalista de Amparanoia, que bajo su nombre de pila ofrece una vertiente más personal, flamenca y lírica de su forma de entender la música y, por qué no, también la vida, como muestra en temas como 'Plegaria', 'Alma de cantaora', 'La parrandita de las santas' o con 'A contracorriente', entre otras. Un excelente broche de oro para otra edición de Festival Murmura para el recuerdo.

El evento cuenta con el apoyo institucional de la Diputación Provincial a través de 'Sabores Almería' y el Área de Identidad Almeriense. También tiene el patrocinio principal de Estrella de Levante y la colaboración oficial de Brugal, Schweppes, Cupra Indalo Motor, Luxapears y Grupo Ecoinver.