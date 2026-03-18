El festival Solazo+Music se celebrará del 1 al 3 de mayo en el recinto ferial de Almería

Presentación del Solazo+Music. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial de Almería acogerá del 1 al 3 de mayo la sexta edición del Solazo+Music en una versión renovada que organiza por primera vez por el equipo de Siente La Plaza + Music con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial.

Delaossa, Sidonie, Marta Sánchez, Azúcar Moreno, OBK, Kiko y Shara, Nancys Rubias, Orquesta Nueva Línea, King África, David Civera, Soraya, Natalia, Roser, Tan Tam Go, K-U Minerva o Rebeca son algunos de los nombres propios que darán vida a una fiesta musical "donde se mezcla el público de todas las edades", según ha indicado la organización en una nota.

Para esta edición se va a crear la zona VIP "de mayor superficie construida en España dentro de un festival de este formato", pensada para quienes buscan "una experiencia más exclusiva dentro del recinto".

La nueva distribución permitirá acotar zonas "bien diferenciadas para escenario, restauración, VIP, servicios, emergencias, zona PMR, puntos de información y punto violeta". Los servicios médicos y de emergencia estarán ubicados en puntos "estratégicos" para "garantizar una atención rápida sin interferir en el desarrollo del festival".

También se persigue más comodidad en los servicios con zona gastronómica independiente con 'food trucks' y variedad de opciones, barras distribuidas por el recinto para reducir colas, baños de alta gama y zona PMR accesible "sin desniveles, con amplias dimensiones y bien ubicada para disfrutar de los conciertos con comodidad y seguridad".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asegurado que "Solazo+Music será un éxito como en las anteriores ediciones porque combina todos los ingredientes necesarios: cartel variado y muy divertido, buena organización, ganas de celebrar nuestro buen tiempo, sol, alegría y un factor diferenciador como su carácter diurno, lo que permite acentuar su carácter más familiar, para todos los públicos".

Desde el Ayuntamiento confían en que el cambio de recinto como aliciente para atraer a más público, ya que "cerca de un 40 por ciento" del mismo "suele venir de otras provincias", según ha explicado la regidora ante un evento que "abre la temporada de festivales" en la capital.

La vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales, ha destacado la trayectoria de un evento "plenamente consolidado" gracias al "trabajo bien hecho". En este sentido, ha dado la bienvenida a la nueva gerencia de un espectáculo que "ya es considerado patrimonio de la tierra y un motor clave para el desarrollo económico y cultural de Almería".

"Esa capacidad de reunir a distintas generaciones en torno a la alegría es, posiblemente, vuestro mayor éxito", les ha dirigido la diputada provincial a los organizadores de un evento que cuenta con el patrocinio de Heineken y con diez empresas colaboradoras.