Fical proyecta Últimas voluntades, ópera prima del murciano Joaquín Carmona

ALMERÍA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Últimas voluntades', primer largometraje del director murciano Joaquín Carmona, concurre al certamen de óperas primas de FICAL 2023, albergando tras su estreno un trabajo incansable cuyo comienzo se remonta diez años atrás, cuando el guionista Salvador Serrano presentó la que fue su primera propuesta del proyecto.

El filme cuenta con un elenco de actores del más alto nivel encabezado por Fernando Tejero, la almeriense Nerea Camacho, Óscar Casas, Carlos Santos, Adriana Ozores y el propio Salvador Serrano.

El Patio de Luces de la Diputación ha acogido este jueves la presentación de este largometraje de la mano de su director Joaquín Carmona, la actriz Nerea Camacho, el guionista y actor Salvador Serrano y el productor Daniel E.Moncho.

Todos ellos han estado acompañados por Enrique Iznaola, director de FICAL, y por Almudena Morales, diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense.

Los creadores del filme se han mostrado "muy orgullosos" de su proyecto "a pesar de todos los obstáculos" y de poder presentarla en Almería, tierra vecina de su Murcia natal.

El guionista Salvador Serrano ha contado que se ha inspirado en aquellas personas a las que la vida les ha llevado a dormir en la calle, en un portal o en un cajero automático. "Siempre me pregunto qué habrá detrás de esa vida, y eso me sirvió para dar forma al personaje protagonista (encarnado por Fernando Tejero)", ha señalado.

El productor Daniel E.Moncho se ha mostrado feliz por volver a Almería; aquí estudió y vivió durante sus años de universidad. Ha destacado asimismo la apuesta decidida de la provincia por el cine y ha tildado a FICAL como un festival "maravilloso".

Nerea Camacho ha hecho las veces de profeta en su tierra y se ha referido a Sonia, su personaje en la película, subrayando la complejidad del mismo.

"Es de los papeles que más he disfrutado haciendo; ha sido un reto para mí porque estaba muy alejado de lo que soy yo, que es lo que nos gusta a los actores, y eso hace que esté muy agradecida por que hayan apostado por mí", ha indicado la almeriense.

El cineasta Joaquín Carmona ha rememorado algunos de los grandes momentos que le está regalando la película tras su paso por distintos festivales y pequeñas salas de cine.

En primer lugar, ha anunciado que Salvador Serrano está en las quinielas para ser nominado al Goya como mejor actor revelación y, acto seguido, ha hecho alusión a una anécdota que le ocurrió con el actor Carlos Santos: "Cuando acabó la premiere se acercó a mí y me dijo: 'me has hecho un regalo que jamás pensé que viviría y es que esta ha sido la primera vez que lloro viéndome a mí mismo en una escena'", ha destacado.

Carmona ha contado también que en algunas de las proyecciones realizadas hasta la fecha, los espectadores han roto a aplaudir al término de la película.