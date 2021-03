'El Hombre de la Sábana Santa' convierte a la provincia de Almería en epicentro de la Pasión

ALMERÍA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patio de Luces de la Diputación de Almería acercará a los almerienses los secretos de uno de los mayores misterios del cristianismo a través de la muestra 'El Hombre de la Sábana', hasta el próximo 9 de abril.

Esta joya expositiva del Museo de la Pasión de Cabra permanecerá abierta al público en el corazón de la ciudad gracias a la colaboración entre la Institución Provincial, el Ayuntamiento y la Asociación Focoal, que ha participado en el acuerdo con la Fundación Aguilar y Eslava, propietaria de todas las piezas.

El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco; el obispo de Almería, Adolfo González Montes; y el presidente de Focoal, Alfredo Felices, han inaugurado la muestra acompañados por el diputado de Presidencia, Fernando Giménez; el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el edil de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez; y el vicario Miguel Romera.

Constituye una experiencia única y novedosa al presentar la historia y características de esta reliquia y la reconstrucción de la identidad fisonómica y corporal del 'Hombre de la Sábana Santa'. A los aspectos más conocidos sobre la Síndone, se suman la perspectiva inédita que aporta el que podría ser un verdadero retrato de Jesús de Nazaret.

La exposición consta de 64 paneles, dos expositores con el Retrato de la Síndone y elementos de la Pasión (Corona de Espinas, Clavos Lanza y Flagrum), así como un retrato de Bronce y la escultura del Yacente Sindónico de Miñarro; así como dos dibujos a tamaño natural: del Cuerpo y de la Sábana Santa; y una reproducción a tamaño natural del Sudario de Oviedo.

El presidente de Diputación ha agradecido "a la Fundación Aguilar y Eslava su empeño en hacer posible esta exposición; al Ayuntamiento por su implicación en esta iniciativa y por su importante labor en defensa de la tradición cofrade de la capital y la provincia; y a Focoal por ser testigos de la tradición cofrade y por su generosidad al compartirla con todos los almerienses con sus fotografías o colaborando con exposiciones como ésta".

García ha asegurado que esta muestra es un referente a nivel nacional. "Es la exposición más importante que alberga este espacio por su trascendencia científica, divulgativa y, sobretodo, religiosa. Descubre nuevos aspectos sobre uno de los grandes misterios del cristianismo: la Sábana Santa. Si la Sábana Santa fuera la huella terrenal de la presencia histórica de Jesús de Nazaret, en esta exposición los almerienses podrán descubrir su verdadero rostro", ha explicado.

Del mismo modo, el presidente ha destacado la presencia en la muestra de "una pieza inédita", la escultura a tamaño natural del 'Yacente Sindónico' de Juan Manuel Miñarro.

"Una pieza basada en todas las huellas que se han encontrado en la Sábana Santa", ha asegurado al tiempo que se ha congratulado de que nuestra provincia cuente en su Patrimonio Artístico con imágenes de este gran artista. "De las 21 imágenes que procesionan en Almería capital el Viernes Santo, 17 han salido de este genial imaginero", ha apuntillado.

Por último, García ha deseado que "el año que viene podamos a volver a sentir, vivir y disfrutar nuestra Semana Santa en las calles de los 103 municipios y volver a ver a los asociados de Focoal inmortalizando una de nuestras tradiciones más arraigadas".

El alcalde ha destacado que, aunque no haya procesiones, "no significa que no se vaya a celebrar la Semana Santa y, por eso, alrededor de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo se celebrarán en las próximas semanas multitud de actividades".

"Hoy inauguramos una exposición llena de rigor y respeto, donde se dan datos que quizás, muchas personas desconozcan y, sin duda, marca un antes y un después, siempre de la mano con la ciencia y fe cristiana2, ha dicho.

De la misma manera, el alcalde ha recordado que la Semana Santa de Almería es de Interés Turístico Nacional, y por tanto es también un momento muy importante desde el punto de vista económico.

"Y ya que no podremos recibir turistas como de costumbre, os pido a los almerienses que seamos los mejores visitantes de nuestra propia ciudad, y dentro de la responsabilidad, contribuyamos a seguir sacando adelante a los negocios de Almería", ha señalado Fernández-Pacheco.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Almería ha destacado la importancia de una muestra que "goza de un crédito de los anales que se han hecho de la Sábana Santa, del significado religioso que ha adquirido, de la veneración que le tributa la Iglesia como representación de la Pasión del Señor y, en el marco de la Fe, de la experiencia de Gracia que supone poder presenciar una realidad de esta naturaleza.

"Gracias por traer esta exposición que acerca a quienes no han pasado por Turín a contemplar 'in situ' esta magnífica reliquia", ha trasladado.

El presidente de Focoal ha agradecido la apuesta de Diputación y Ayuntamiento por este proyecto. "Este proyecto se gestó con la idea de generar una ilusión y fruto del trabajo e ilusión ha sido posible que un Museo se traslade temporalmente a Almería. Desde el primer momento las dos instituciones nos han apoyado y han puesto toda la maquinaria a trabajar para lograr que hoy esta muestra esté abierta a todos los almerienses", ha explicado Felices, que ha sido el encargado de explicar, posteriormente, cada uno de los elementos de la muestra a los asistentes.

La exposición 'El Hombre de la Sábana Santa' estará abierta al público hasta el 9 de abril con el siguiente horario: de lunes a sábado de 10,00 a 18,00 horas y domingos de 10,00 a 14,00 horas.

Esta muestra cuenta con el aval del Centro Español de Sindonología, referente nacional en los estudios sobre la Sábana Santa, y tiene como base fundamental los estudios trabajos realizados por Juan Manuel Minarro López (profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y escultor especialista en Imaginería).