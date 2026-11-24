Acto de presentación del mercado navideño 'Degustho' y del Día de la Empanada de Huércal-Overa (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Huércal-Overa (Almería) celebrará los días 27 y 28 de noviembre el mercado navideño 'Degustho', una feria gastronómica y comercial que incluirá el encendido del alumbrado de Navidad, talleres, degustaciones y actuaciones musicales.

Asimismo, el próximo 12 de diciembre tendrá lugar el tradicional Día de la Empanada, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación del Alzheimer y a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

La jornada, impulsada desde hace cerca de dos décadas por la Asociación de Vecinos del Centro Histórico con la colaboración del Ayuntamiento, tiene como objetivo preservar la receta tradicional navideña de la empanada de almendra huercalense. El horario de venta al público será de 11,00 a 20,00 horas, según ha informado la Diputación de Almería en una nota.

El mercado 'Degustho' contará con una programación de actividades para todos los públicos entre las plazas de la Constitución y Cura Valera. En su organización colaboran el Ayuntamiento de Huércal-Overa, la Diputación de Almería, 'Sabores Almería' y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Huércal-Overa (ACEH).

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que ambas convocatorias "reúnen comercio local, gastronomía, moda, música en directo, talleres familiares y el encendido del alumbrado navideño, además de mantener las tradiciones del municipio y la finalidad benéfica del Día de la Empanada".

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha señalado que el mercado "reúne en un mismo espacio la oferta gastronómica y el comercio local en fechas previas a la Navidad" y ha invitado a los vecinos del municipio y del resto de la provincia a participar en las actividades programadas.

Por su parte, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Huércal-Overa, Mónica Navarro, ha explicado el funcionamiento del pasaporte gastronómico y comercial del mercado, a través del cual cada persona que reúna cinco sellos de establecimientos participantes podrá participar en el sorteo de una cesta de Navidad con productos típicos.

PROGRAMACIÓN DE 'DEGUSTHO'

El mercado abrirá sus puertas el viernes 27 de noviembre a las 13,00 horas, cuando también comenzará a funcionar la barra a cargo de la Asociación La Pastora. La programación continuará a las 16,00 horas con la actuación musical del grupo Tipo Coptel y, a las 17,00 horas, con un taller Thermomix de elaboración de bombones y otro de coronas de tela impartido por Eme Be.

A las 18,00 horas tendrá lugar una sesión de cuentos de Navidad narrados por Maripimienta, mientras que a las 19,45 horas se celebrará una concentración junto al árbol de Navidad con reparto de varitas luminosas.

El encendido del alumbrado navideño, previsto para las 20,00 horas, correrá a cargo de Miguel Serrano Carrillo, ganador del Concurso de Diseño de la Carta a los Reyes Magos, y sus compañeros de sexto B del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José de Calasanz.

A las 20,15 horas se ofrecerá el espectáculo 'Huércal-Overa Brilla', con la orquesta de la Escuela Municipal de Música Martín Alonso (EMMA) y las actuaciones de José Javier Rizo y Sergio Soul.

La programación del sábado 28 de noviembre comenzará a las 10,00 horas con la apertura del mercado y un taller de decoración navideña impartido por Floristería Camino Verde y Hecho a mano. A las 11,00 horas se celebrará el taller infantil 'Pintoteca Navideña', dirigido por Miguel Ángel Vecchione, de la Academia de Arte y Creatividad.

La jornada continuará a las 11,30 horas con una exhibición de baile en línea; a las 12,00 horas, con un taller Thermomix; a las 13,00 horas, con un desfile de moda de Eme Be, y a las 14,00 horas, con una degustación de migas de El Castillico, organizada por la Asociación de Vecinos de La Pastora.

El grupo 'Entre Arenas' actuará a las 15,00 horas, mientras que a las 18,00 horas tendrá lugar el concierto del coro 'All Aloud Community Choir'. A las 19,00 horas se celebrará el sorteo de cestas de productos de la feria entre los participantes que hayan completado el pasaporte gastronómico y comercial y, media hora después, tendrá lugar una cata de vino de Bodegas Palomillo.

Las actuaciones musicales de Vandals, a las 20,00 horas, y Los Lagartos, a las 21,00 horas, junto a una sesión musical con DJ Fran Navarro a las 23,00 horas, completarán la programación.