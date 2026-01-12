La Junta destina 2,5 millones a la construcción de la residencia de mayores de Lucainena de las Torres (Almería)

Acto de colocación de la primera piedra de la futura residencia de mayores de Lucainena de las Torres (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LUCAINENA DE LAS TORRES (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha destinado más de 2,5 millones de euros a la construcción de la nueva residencia de mayores de Lucainena de las Torres (Almería), cuyas obras han comenzado con un presupuesto total de 2.999.546 euros y la participación del Ayuntamiento con una aportación de 479.927 euros.

La colocación de la primera piedra ha reunido a la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, al delegado territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, al alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera, y al presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina.

La futura residencia contará con 50 plazas distribuidas en cinco unidades de convivencia y dispondrá de 39 habitaciones, de las que once serán dobles y 28 individuales, según ha detallado la Administración autonómica en una nota.

Martín ha indicado que el proyecto de la residencia "nace con la voluntad de crear un espacio acogedor, eficiente y respetuoso con su entorno". "Desde su diseño se ha buscado integrar soluciones constructivas innovadoras que mejoren la eficiencia energética del edificio y reduzcan su impacto ambiental, sin renunciar al confort y a la calidad de vida de las personas que lo habitarán", ha asegurado.

La delegada de la Junta en Almería ha incidido en que el Gobierno andaluz apuesta por construir residencias "que sean como un hogar, para que las personas mayores se sientan en su espacio" y, para ello, ha explicado que la propuesta se ha planteado desde una visión global, en la que se han tenido en cuenta no solo los aspectos técnicos, sino también los sociales, económicos y medioambientales.

De este modo, ha manifestado que "el edificio se concibe como un lugar pensado para las personas, favoreciendo la convivencia, el bienestar y la integración en el entorno de Lucainena de las Torres".

Además, se han incorporado diversas medidas destinadas a la optimización del consumo energético del edificio, "priorizando el uso eficiente de los recursos, la reducción del impacto ambiental y la mejora del confort térmico y ambiental".

"Estas estrategias contribuyen no solo a minimizar los costes asociados al consumo energético durante la vida útil del edificio, sino también a fomentar un modelo de edificación más responsable y sostenible, alineado con los estándares actuales y con el entorno rural de Lucainena de las Torres", han subrayado desde la Junta.

La delegada ha recordado que la residencia de Lucainena es uno de los 20 proyectos seleccionados en la provincia de Almería dentro de la línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones de euros, con cargo a fondos europeos, para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía.

Asimismo, Martín ha señalado que Almería, con 30 millones de euros, es la provincia que más ha recibido en esta convocatoria, "lo que evidencia el marcado carácter social de las entidades locales y sociales almerienses". En concreto, los fondos se han dirigido a once residencias y nueve centros de día.

La inversión total en la provincia será de 39 millones de euros para la ejecución de los 20 proyectos, de los cuales 29,9 millones están subvencionados por la Junta de Andalucía, mientras que el resto lo aportan las entidades locales y del tercer sector que han concurrido a la convocatoria.

La delegada ha incidido en la "trascendental apuesta por las políticas sociales del Gobierno de Juanma Moreno" y en la importancia de estas ayudas "que han permitido que ayuntamientos y entidades sociales, que son quienes mejor conocen las necesidades de cada localidad, hayan concurrido".

Por su parte, el alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera, ha destacado que "esta nueva residencia es una apuesta importante por el bienestar de nuestros mayores y los de toda la comarca, así como por el futuro del pueblo".

Asimismo, ha subrayado que el proyecto "va a generar empleo estable, con una plantilla amplia y varios turnos, y eso va a permitir que muchos vecinos puedan tener una oportunidad laboral sin tener que marcharse a otros municipios o que otros vengan a trabajar y se establezcan en Lucainena, ayudando a fijar población".

Herrera ha añadido que la residencia "va más allá de ser un servicio asistencial y tendrá también un efecto dinamizador en la economía de nuestro pueblo, ya que las visitas de las familias de los residentes van a suponer un movimiento constante en nuestro municipio y beneficios para la hostelería, el pequeño comercio o los alojamientos de turismo rural durante todo el año".

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha subrayado que el inicio de las obras de la nueva Residencia para Mayores de Lucainena de las Torres "no es solo la colocación de una primera piedra, sino un paso firme hacia un modelo de atención más humana, más cercana y adaptada a las necesidades reales de nuestros mayores".

Asimismo, ha destacado que se trata de "un proyecto que simboliza el compromiso de las administraciones públicas con el bienestar y la dignidad de quienes han construido el presente del municipio".

El presidente provincial ha resaltado la colaboración institucional que hace posible esta infraestructura, "una inversión estratégica que mira al futuro y que apuesta por espacios modernos, accesibles y pensados para vivir".

En este sentido, ha incidido en que "hablamos de una residencia integrada en su entorno, con servicios de calidad y con un diseño que prioriza la atención personalizada y el confort", lo que refuerza el objetivo de fijar población y mejorar la calidad de vida en el medio rural.

Además, García Alcaina ha destacado el papel complementario de la Diputación en la mejora del entorno urbano, con la ejecución de la segunda fase de la urbanización de Cañada Inés a través de los Planes Provinciales, "una actuación que permitirá completar infraestructuras básicas, mejorar accesos y movilidad y consolidar una zona en expansión".

"No solo construimos una residencia, consolidamos un barrio y reforzamos el modelo de municipio ordenado, accesible y preparado para el futuro que defendemos desde la Diputación", ha apostillado.