A licitación las obras de consolidación del Cortijo del Fraile en Níjar (Almería) por casi 900.000 euros

Archivo - Cortijo del Fraile, en Níjar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación Provincial ha aprobado la licitación de las obras para la consolidación del bien de interés cultural (BIC) del Cortijo del Fraile, en Níjar (Almería), con una inversión que se aproxima a los 900.000 euros.

Se trata de la primera gran actuación de rehabilitación que se llevará a cabo en el edificio para afrontar la restauración integral que se realizará más adelante con base en la hoja de ruta marcada por el Plan Director del Cortijo del Fraile, que se encuentra a punto de finalizar.

El objetivo de las obras se encuentra en la estabilización del conjunto construido para evitar que el deterioro progrese, según ha precisado la institución en una nota.

Del mismo modo, se salvaguardarán los elementos de muros y cubiertas existentes para permitir futuras intervenciones de restauración. Esta intervención da prioridad a las estructuras del edificio que se encuentran en peor estado.

Un aspecto importante radica en que la actuación se realizará con materiales compatibles con los utilizados en el cortijo originariamente, de carácter autóctono, y con intervenciones siempre reversibles de cara a que se puedan compatibilizar con lo que especifique el Plan Director.

En cuanto a espacios específicos del inmueble, se actuará en la capilla apuntalando el coro superior; en la vivienda de los propietarios, de los aparceros o del pastor se realizarán actuaciones integrales con limpiezas, apeos, reconstrucciones con mortero de cal, sellado de fisuras o la formación de pendientes en las coronaciones de muros.

Los corrales también se consolidarán con la reconstrucción de fábricas o apeos de arcos. Se limpiarán casi 2.000 metros cuadrados de terreno circundante y se trabajará en la consolidación previa mediante la reconstrucción de muros, sellado de fisuras, rejuntado y retacado, en más de 5.000 metros cuadrados de las fábricas existentes.

La diputada provincial de Turismo y Patrimonio Histórico, María José Herrada, ha incidido en la importancia de estas obras ya que, según ha afirmado, "se trata de la primera gran obra que se va a realizar en el Cortijo del Fraile".

"Después de tantos años de dejadez y progresivo deterioro, Diputación ha asumido este proyecto con la adquisición del inmueble y su entorno con el objetivo de recuperar este emblemático edificio y devolverlo a toda la sociedad convertido en epicentro cultural, histórico y etnográfico de los Campos de Níjar y la provincia de Almería", ha explicado.

En este sentido, la diputada ha recordado que el Plan Director del Cortijo del Fraile, que establecerá el futuro uso del Cortijo, se encuentra en su tramo final y que pronto se darán a conocer sus conclusiones en las que se ha tenido en cuenta la opinión de toda la sociedad y asociaciones de la provincia.

Herrada ha apuntado que "en el futuro cercano del Cortijo del Fraile siempre tendrá un protagonismo especial su vinculación con la literatura y el cine a través de las obras de Lorca, Carmen de Burgos o Sergio Leone".

El Plan Director del Cortijo del Fraile se desarrolla de forma paralela a esta actuación. Se ha dividido en tres fases: análisis y diagnóstico del inmueble y su entorno, proceso de participación social y propuesta de modelo de gestión e intervención, en que se ofrecerán las conclusiones de cada una de las fases y, en base a estas, el futuro uso del cortijo.

Se ha dado la posibilidad de participar a toda la sociedad a través de una web que estuvo abierta a recibir mensajes y a través de la realización de una encuesta, o mediante reuniones sectoriales en las que han participado representantes de instituciones, empresas y asociaciones vinculadas de alguna forma al patrimonio, arte e historia de la provincia de Almería.