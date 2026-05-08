Moreno minimiza el impacto de los debates: "Le damos mucha importancia, pero electoralmente no cambian nada"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa en el ciclo electoral organizado por Europa Press con motivo de las elecciones del 17M. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha minimizado el impacto de los debates en el electorado durante las campañas electorales y los ha calificado como "complejos" por su duración y los tiempos empleados por cada uno de los candidatos, al mismo tiempo que ha señalado una "pérdida de interés" entre la audiencia.

"Los debates normalmente lo siguen personas que ya tienen el voto prefijado. Son para muy cafeteros, le damos mucha importancia y la tienen, pero cuando tú coges los datos y ves el impacto electoral que tiene, no cambian nada prácticamente", ha afirmado Moreno este viernes en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo.

Sobre su valoración del debate electoral celebrado el pasado 4 de mayo en RTVE, Moreno ha señalado que el sistema empleado fue "un poco atropellado". "Al final al cortarte permanentemente tú no puedes desarrollar una idea. Tú empiezas con una idea, te cortan, te cortan y a la tercera tú te callas. Con lo cual es un debate que creo que no es efectivo para los ciudadanos", ha destacado.

En contraposición a los formatos actuales, Moreno ha puesto en valor el papel de las redes sociales en las campañas electores por su "potencia de llegada". "Yo tengo visualizaciones en fotos y vídeos en redes sociales que son mucho mayor que el debate. El mundo ha cambiado y la percepción electoral también ha cambiado", ha reseñado.

El candidato del PP-A a la reelección ha abogado por formatos "más serenos" para poder desarrollar los argumentos. "A mí me parecería mucho más interesante tener una entrevista serena sobre un tema concreto en una posición con periodistas, con colmillo, que nos haga preguntas incómodas a todos juntos. Me parecería mucho más interesante para el ciudadano", ha apuntado.

Juanma Moreno participará el próximo lunes 11 de mayo en el segundo y último debate 'a cinco' de la campaña electoral para el 17M que organiza la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), una semana después del celebrado por RTVE.

Dicha cita televisiva contó con un 15,2% de cuota de pantalla en la emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas, liderando su franja de emisión en Andalucía. Asimismo, el debate reunió a una media de 363.000 espectadores y alcanzó 1,1 millones de espectadores únicos (1.095.000) a lo largo de su emisión.

A nivel nacional, anotó un 1,2% de cuota de pantalla y 156.000 espectadores de media en el Canal 24 horas, mientras que el análisis posterior llegó al 3,2% de cuota y 263.000 espectadores. En conjunto, llegó a más de un millón de espectadores únicos (1.042.000).



