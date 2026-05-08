Moreno: "No tengo voluntad de gobernar con Vox, pero deciden los ciudadanos. Respetaré el veredicto de las urnas"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa en el turno de preguntas formuladas por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, dentro del ciclo electoral organizado por la agencia d - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que el no tiene "la voluntad de gobernar con Vox", pero "son los ciudadanos los que lo van a decidir". "Esa no es una decisión mía, es de los ciudadanos", ha apuntado Moreno, que ha querido dejar claro que él respetará el "veredicto de las urnas al cien por cien".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención, en Cádiz, en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo, en el que ha sido presentado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor.

Ha indicado que él está advirtiendo "de manera permanente y constante" a los ciudadanos de que, en las actuales circunstancias, por lo que se ve en la calle y de acuerdo con lo que arrojan las encuestas, "solo hay una opción de gobierno, que es la que tiene "el honor de representar".

"Esa opción de gobierno puede ser, como la que hemos tenido hasta ahora, un gobierno de estabilidad, de seguridad y para todos, o puede ser un gobierno que esté condicionado por Vox, pero esa es una decisión que sólo pueden resolver los ciudadanos de Andalucía y son ellos los que van a dictar", ha señalado Moreno, garantizando que va a respetar "el veredicto de las urnas al cien por cien".

Ha agregado que si de las urnas surgiera "una mayoría de izquierda alternativa" a la suya, él llamaría a la candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, para darle la enhorabuena, haría una "transición ejemplar", cosa que él "no tuvo", y se iría de la política.

"Y si los ciudadanos de Andalucía deciden que yo no tengo una mayoría, yo tendré que gobernar; eso es así. Y, por tanto, son los ciudadanos de Andalucía los que tienen que resolver esa duda, ¿qué quieren?", ha manifestado Juanma Moreno, quien ha expresado que ese es el "poder del voto y la maravilla de la democracia, el poder de decidir".

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