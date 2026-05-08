RTVE emitirá este lunes 11 de mayo el debate electoral 'a cinco' que celebra Canal Sur

Imagen del debate electoral de RTVE con los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta con representación parlamentaria. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Radio Televisión Española (RTVE) emitirá este lunes 11 de mayo el debate electoral con los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de los grupos con representación parlamentaria que organiza y celebra la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Según ha indicado la corporación en una nota, el debate se emitirá en directo en La 1 en desconexión para Andalucía tras finalizar el Telediario 2, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play, con una duración prevista hasta las 23:30 horas.

Asimismo, tras la emisión del debate, el canal 24 horas y RTVE Play emitirá un especial informativo conducido por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, presentadores del primer debate electoral, y que estarán acompañados por los analistas Alberto García Reyes, Daniel Cela, Elsa García de Blas, Juanma Lamet y Paco Camas.

El debate de Canal Sur se celebra una semana después del primer debate electoral 'a cinco' que fue organizado y emitido por RTVE en Andalucía. El espacio consiguió un 15,2% de cuota de pantalla en la emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas, liderando su franja de emisión en Andalucía.

Asimismo, el debate reunió a una media de 363.000 espectadores y alcanzó 1,1 millones de espectadores únicos (1.095.000) a lo largo de su emisión. A nivel nacional, anotó un 1,2% de cuota de pantalla y 156.000 espectadores de media en el Canal 24 horas, mientras que el análisis posterior llegó al 3,2% de cuota y 263.000 espectadores. En conjunto, llegó a más de un millón de espectadores únicos (1.042.000).

Al igual que el debate de RTVE, el lunes 11 de mayo participaran os candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía pertenecientes a los grupos con representación en el Parlamento en la última legislatura; esto es, PP-A --Juanma Moreno--; PSOE-A --María Jesús Montero--; Vox --Manuel Gavira--; Por Andalucía --Antonio Maíllo--, y Adelante Andalucía, formación que lidera José Ignacio García.

TRES BLOQUES Y 110 MINUTOS

El debate 'a cinco' candidatos que la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha planteado para el próximo 11 de mayo, en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas del 17M, está previsto que se articule en torno a tres bloques temáticos y se prolongue durante un máximo de 110 minutos.

Así se recoge en el documento, consultado por Europa Press, del Plan de Cobertura Informativa de la RTVA para la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo de 2026, aprobado esta por el consejo de administración del ente público y que se ha enviado a la Junta Electoral de Andalucía (JEA).

Su duración "será de un máximo de 110 minutos" y se celebrará el día 11 de mayo "con la posibilidad de que cualquier operador público o privado pueda emitirlo en simultáneo", aclara también el documento enviado a la Junta Electoral de Andalucía.

En el plan se precisa también que su emisión "tendrá lugar en un programa especial que constará de un 'Previo al Debate', de la emisión del debate propiamente dicho, y de un 'Postdebate con análisis'".

Lo previsto es que el debate se articule en torno a tres bloques temáticos, que serán los de 'Gobernanza: financiación autonómica, Andalucía en España y Europa, transparencia y buena gobernanza'; 'Política social: vivienda, igualdad, sanidad, educación y dependencia', y 'Economía y empleo'.

La celebración del debate está marcada por una convocatoria de huelga en los centros de trabajo de la Radio Televisión de Andalucía para los próximos días 11, 12 y 14 de mayo.

La Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, ha establecido los servicios mínimos con el objetivo de garantizar el desarrollo del Plan de Cobertura aprobado por el consejo de administración de la RTVA de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo y "en particular" el debate del día 11.

Según se detalla en la resolución, los paros convocados se desarrollarían el lunes, 11 de mayo, en horario de 12,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas; el martes día 12, en horario de 8,00 a 10,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas, y el jueves día 14, de 8,00 a 10,00 y de 18,00 a 20,00 horas.

