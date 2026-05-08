Montero ve a Moreno "perdiendo fuelle" en la campaña del 17M y más centrado en "canciones y vídeos" que en propuestas

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, atiende a los medios en la sede de CCOO-A en Sevilla. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha realizado este viernes balance de la campaña electoral de los comicios del 17 de mayo cuando se alcanza el ecuador de la misma, y ha sostenido que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "va perdiendo fuelle" en el desarrollo de la misma, y está más centrado en "canciones y vídeos" que en presentar "propuestas" que den respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

Así lo ha venido a manifestar la candidata socialista en una atención a medios previa a una reunión con la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, en la sede del sindicato en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre qué balance hace de lo que va de campaña electoral, que comenzó el pasado 1 de mayo.

María Jesús Montero ha indicado que llega al ecuador de la campaña "con más ganas todavía que al comienzo", porque percibe entre la gente "ganas de cambio, ilusión ante un futuro" en el que el PSOE-A "pueda tener una mayoría que le permita gobernar" en Andalucía, y que proyecta "esperanza frente a esa resignación, a ese conformismo al que apela constantemente la derecha".

Ha añadido que a lo largo de campaña electoral se está viendo cómo hay formaciones políticas, como el PSOE-A, que están "preparando y trabajando propuestas" para responder a cuestiones sobre sanidad, educación o vivienda; "en definitiva, para todo aquello que le preocupa a los ciudadanos", mientras "otros están en las canciones, en los vídeos, en cualquier cuestión que habla de todo, menos de cómo se pretende solucionar la angustia, el sufrimiento y la incertidumbre de la gente cuando no tiene acceso a su médico de familia, o cuando su hijo se ha quedado sin plaza en la Formación Profesional", ha abundado.

En esa línea, ha apuntado que Moreno "va perdiendo fuelle, fuerza, porque una cosa es estar respaldado y acompañado por todo el aparato de la Junta de Andalucía" que el líder del PP-A "ha puesto a disposición de su imagen" durante sus años de gobierno, y "otra cosa es ya tener que ir en campaña, donde uno tiene la obligación de por lo menos explicar cuestiones o aclarar por qué hace una crítica u otra a su adversario político", ha agregado.

Montero ha incidido además en apelar a la "movilización del voto progresista", a que "la gente sepa que estas elecciones van de las cosas de ellos, no de las de los políticos, que es lo que quiere Moreno Bonilla, permanentemente poner el foco para que la gente se quede en casa", ha apostillado para definir como "crítico" el momento actual, y de la urgencia, en su opinión, de "poner soluciones a los sistemas que en este momento están fallando", como el sanitario.

Precisamente en relación a la sanidad, la candidata socialista ha publicado este viernes un apunte en su cuenta en la red social X sobre un estudio que "revela una mayor sobremortalidad por cáncer en la comunidad debido al deterioro de la sanidad".

"Investigadores de reconocido prestigio alertan de una mayor sobremortalidad por cáncer en Andalucía por las dificultades de acceso al médico y a los tratamientos oncológicos. Lo que revela este estudio es gravísimo, y es la muestra de que las listas de espera y el deterioro de la sanidad pública tienen consecuencias", ha advertido Montero para cerrar su comentario con el mensaje de que "el 17 de mayo nos jugamos la salud, la sanidad pública y la vida".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre unas declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en defensa de la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que ella misma presentó como ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha vuelto a reivindicar que dicho modelo planteado "beneficia" tanto a Andalucía como a Cataluña.

Así, ha remarcado que desde el Parlamento de Andalucía se reclamaba una financiación adicional de 4.000 millones de euros, y con esta propuesta recibiría "5.700 millones", al tiempo que ha afeado al PP que no haya presentado una "alternativa" a este modelo si no está de acuerdo con él.

"Porque la alternativa ahora mismo es 5.700 millones o cero, porque no hay ninguna otra propuesta encima de la mesa que permita un acuerdo entre la mayoría de las comunidades autónomas, o por lo menos en el arco parlamentario que nos encontramos en este momento", ha puesto de relieve la líder del PSOE-A, para quien "ha quedado al descubierto que la única capacidad" que tiene Juanma Moreno "para decir que 'no' es simple y llanamente enfrentarnos y contar bulos, mentiras" sobre que "algunos han trabajado para intereses que no son los andaluces, cosa que es absolutamente falso", según ha remachado.

Ha incidido en que este asunto "va de poner propuestas viables encima de la mesa que tengan posibilidad de salir adelante, y para eso hace falta mucho diálogo, inteligencia y consenso, y aquí estamos viendo que todo se despacha con una frase que piensan algunos que puede ser ocurrente, y simplemente diciendo 'no me gusta', sin poner alternativa", ha criticado.

Además, Montero ha puesto de relieve que 5.700 millones de financiación adicional para Andalucía equivaldrían a "ocho hospitales Virgen del Rocío" de Sevilla, para hacerse "una idea de cómo se puede impulsar la sanidad" o "revitalizar un servicio público que está languideciéndose por la privatización".

SOBRE EL VIDEOCLIP DE CAMPAÑA DE MORENO

Por otro lado, a María Jesús Montero le han preguntado por las críticas que en las últimas horas ha recibido el videoclip de campaña de Juanma Moreno, titulado 'Kilómetro Sur', al incluir una imagen de Jerez de los Caballeros (Badajoz) en vez de Jerez de la Frontera (Cádiz), y al respecto ha comentado que "cuando uno está más entretenido y más preocupado por cómo su imagen se proyecta, o cómo puede tener la última ocurrencia que nada arregla los problemas de los ciudadanos, pasan estas cosas", y, "de pronto, en vez de Jerez de la Frontera, mete a Jerez de los Caballeros" en ese videoclip.

Para la candidata socialista, ese error "pone de manifiesto un desconocimiento absoluto" por parte de Moreno sobre Andalucía, si bien "se entiende dentro de esa dinámica en la que están mucho más preocupados sobre la imagen" que sobre "los contenidos de las políticas", que le importan "un comino", según ha denunciado.

Montero ha venido a sostener que al ciudadano medio le "da igual quién canta en el vídeo" de campaña de Moreno, y lo que quiere es que le "solucionen el problema" de su lista de espera, o el acceso de su hijo a la universidad pública, o que a su madre le llegue la ayuda para el sistema de la dependencia.

"Las sorpresas en campaña no tendrían que ser más que propuestas electorales que nos permitieran ilusionarnos, pero si lo que trae el Partido Popular son vídeos, canciones y cosas de este tipo", eso "habla mucho de cuál es el pulso de la realidad política en Andalucía y de qué significa el paso de ocho años de Moreno Bonilla por la Junta de Andalucía, cuyo resultado ha sido cero bienestar para las políticas públicas y para la clase media y trabajadora", ha zanjado María Jesús Montero.

